Další stomatologická ordinace v Chebu končí bez náhrady, zubařka jde do důchodu

V Chebu končí další, v krátké době už třetí zubní ordinace. Lékařka odchází do důchodu a ordinaci nikomu novému nepředává. Bez stomatologa tak zůstávají stovky pacientů.

Od dubna už nebude fungovat zubní ordinace společnosti EF Dent. Její jednatelka, lékařka Eva Fichtlová, to už před časem oznámila chebskému městskému úřadu.

V pátek 28. března se na úřední desce města objevila informace o konci další ordinace. Lékařka Milena Korálová odchází do důchodu, činnost ukončuje 31. května a jak se zdá, ordinaci nikomu nepředává.

Další chebský zubař Jan Konečný ukončil praxi v listopadu loňského roku. O stomatologa tehdy přišlo na 1 700 pacientů.

Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

Na Chebsku od letošního roku nefunguje ani víkendová pohotovostní služba. Karlovarský kraj se s lékaři nedokázal dohodnout na jejím zajištění a tak člověk, kterého v sobotu nebo v neděli přepadne bolest zubů, musí do Sokolova nebo až do Karlových Varů.

Lidé proto nedočkavě vyhlížejí zubní kliniku, která vzniká v chebské nemocnici. Nové pracoviště nabídne 15 stomatologických křesel, tři křesla dentální hygieny a poprvé i možnost provádět zákroky v anestezii. Součástí bude také zubní laboratoř.

