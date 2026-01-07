Zprávy
V Česku vzniká první muzeum hlavolamů, otevře se na zámku v Bílovci
Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rébusů celých šedesát let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně šest tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum…
Silná komunita na 40 kilometrech čtverečních. Vesnice roku má sedm „podvesnic“
Stala se nejlepší obcí Ústeckého kraje a v září ji čeká celostátní finále Vesnice roku, kde bude soupeřit s dalšími vítězi krajských kol. Krušnohorská ves Blatno zaujalo porotu silnou komunitou, obnovu památek a aktivním sousedským životem. To všechno na 40 kilometrech čtverečních. Pod Blatno totiž…
Větší bezpečnost i na „houpácích smrti“. Začnou očekávané úpravy rizikových tahů
Poslanci rozhodnou o Pavlovu vetu k novele, která usnadní zadlužování
Z krásné Lucie Štěpánkové udělali zanedbanou trosku. A jí to nevadí
Dokážu odpustit i lidem, kteří by si to úplně nezasloužili, říká Jakub Prachař
Křeče, průjem, zvracení. Zákeřné noroviry napadají Čechy nejvíc za sedm let
Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zvracení. To letos zažily už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřnými noroviry.Domácí • 26. 08. 2026
„Dříve se to posílalo do plynu“. Romské studenty v Jeseníku zasypaly rasistické komentáře
Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníku, se na facebookových stránkách Bruntálského a Krnovského deníku setkali se stovkami ponižujících komentářů. Některé z nich…Ostrava - zprávy • 25. 08. 2026
Medvěd v kontejneru i díra v ruce od srnce. Pampalini pardubických strážníků vypráví
U městské policie v Pardubicích strávil jednatřicet let. Za tu dobu Pavel Antoch nejednou zjistil, že některé situace není radno podceňovat. Jako psovod a odchytář se setkal s tvory, které by v Pardubicích čekal jen málokdo. Někdy skončil se zraněním v nemocnici, jindy stál tváří v tvář medvědovi.…Pardubice - zprávy • 25. 08. 2026
Těhotnou partnerku ze žárlivosti napadl, teď prý žijí harmonicky. Soud k tomu přihlédl
Nezvyklý případ napadení těhotné ženy posuzoval brněnský krajský soud, před nímž stanul Michal I. Ten podle obžaloby loni v červenci zaútočil v Drahanech na Prostějovsku na svou partnerku a podle policie se tak dopustil pokusu o těžké ublížení na zdraví. S tím ovšem nesouhlasil jak muž, tak…Olomouc - zprávy • 25. 08. 2026
Odmalička si jdu za svým snem, říká zpěvák, který vyprodal Carnegie Hall
Není mnoho českých zpěváků, kterým by aplaudovala zaplněná slavná Carnegie Hall v New Yorku. Jan Smigmator je jedním z nich. O to víc překvapilo, že se místní rodák objevil v sobotu večer na pódiu při městských slavnostech v Telči – aniž o něm v programu byla zmínka. Pro zaplněné náměstí to byla…Jihlava - zprávy • 25. 08. 2026
Výhrůžka kulkou děsila v noci lidi, dalšího agresora zpacifikoval kolemjdoucí
Výhrůžky, vulgární nadávky a agresivní chování muže vzbudilo obavy u lidí, kteří procházeli kolem Bubeníkových sadů v Pardubicích. Muž hrozil ostatním i kulkou do hlavy. Po své partnerce žádal, aby mu podala z kabelky zbraň. Ta však naštěstí neexistovala.Pardubice - zprávy • 25. 08. 2026
Falešné hrozby i prověrky. Po podvodu za 46 milionů Hradec testuje zaměstnance
Jako varovný precedent pro desítky měst v České republice v červenci posloužil Hradec Králové. Jeho zaměstnankyně totiž naposílala falešným bankéřům či policistům neuvěřitelných 46 milionů korun. Město následně odstartovalo podrobné prověrky, testy a falešné hrozby. Ty mají za cíl minimalizovat…Hradec - zprávy • 25. 08. 2026
Školy v Praze jsou plné bariér. Nová databáze má usnadnit výběr dětem na vozíku
Děti na vozíku často nemohou při výběru školy zohlednit jen obor nebo zaměření. Volí takovou školu, která je bezbariérová. To často trvá celé měsíce, někdy i roky. V Praze je přitom podle iniciativy Výtahy do škol zhruba 340 základních a 215 středních škol, jen malá část z nich je ale bezbariérová.…Praha - zprávy • 25. 08. 2026
Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník
Vážná dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu se stala v úterý odpoledne na silnici I/12 u Českého Brodu. Zraněného motorkáře záchranáři resuscitovali a následně letecky transportovali do nemocnice v Praze.Praha - zprávy • 25. 08. 2026
Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj
Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce hostí světovou univerziádu.Reprezentace • 25. 08. 2026