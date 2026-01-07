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Sběratel Dušan Lederer dává sbohem krabicím pod postelí a na zámku v Bílovci... Sběratel Dušan Lederer dává sbohem krabicím pod postelí a na zámku v Bílovci...

V Česku vzniká první muzeum hlavolamů, otevře se na zámku v Bílovci

Bývalý starosta Větřkovic Dušan Lederer zasvětil řešení a sbírání rébusů celých šedesát let. Jeho unikátní sbírka, kterou tvoří přibližně šest tisíc exemplářů z celého světa, se již brzy dočká trvalého domova. Od jara příštího roku se totiž na zámku v Bílovci otevře vůbec první stálé muzeum…
Sousedky z Květnova na Chomutovsku. Sousedky z Květnova na Chomutovsku.
Ústí - zprávy

Silná komunita na 40 kilometrech čtverečních. Vesnice roku má sedm „podvesnic“

Stala se nejlepší obcí Ústeckého kraje a v září ji čeká celostátní finále Vesnice roku, kde bude soupeřit s dalšími vítězi krajských kol. Krušnohorská ves Blatno zaujalo porotu silnou komunitou, obnovu památek a aktivním sousedským životem. To všechno na 40 kilometrech čtverečních. Pod Blatno totiž…
Silnice I/53 z Brna do Znojma je v mnoha úsecích nebezpečná především kvůli... Silnice I/53 z Brna do Znojma je v mnoha úsecích nebezpečná především kvůli...

Větší bezpečnost i na „houpácích smrti“. Začnou očekávané úpravy rizikových tahů

Zprávy • 26. 08. 2026
Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně (25. srpna 2026) Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně (25. srpna 2026)

Poslanci rozhodnou o Pavlovu vetu k novele, která usnadní zadlužování

Domácí • 26. 08. 2026
Lucie Štěpánková (11. srpna 2026) Lucie Štěpánková (11. srpna 2026)

Z krásné Lucie Štěpánkové udělali zanedbanou trosku. A jí to nevadí

Společnost • 26. 08. 2026
Jakub Prachař (Praha, 22. června 2020) Jakub Prachař (Praha, 22. června 2020)

Dokážu odpustit i lidem, kteří by si to úplně nezasloužili, říká Jakub Prachař

Společnost • 26. 08. 2026
Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Křeče, průjem, zvracení. Zákeřné noroviry napadají Čechy nejvíc za sedm let

Křeče v břiše, častý úprk na záchod kvůli urputnému průjmu, navíc s lavorem na zvracení. To letos zažily už tisíce Čechů, které potrápila střevní chřipka vyvolaná zákeřnými noroviry.

Domácí • 26. 08. 2026
Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na... Letní studijní program pro romské děti se letos koná v Malé Morávce na...

„Dříve se to posílalo do plynu“. Romské studenty v Jeseníku zasypaly rasistické komentáře

Přijeli se vzdělávat a rozvíjet své schopnosti, místo toho je na internetu čekala vlna nenávisti. Romští studenti, kteří vyrazili na vzdělávací program BARUVAS v Jeseníku, se na facebookových stránkách Bruntálského a Krnovského deníku setkali se stovkami ponižujících komentářů. Některé z nich…

Ostrava - zprávy • 25. 08. 2026
Pavel Antoch pracoval jako psovod a odchytář celých jednatřicet let. Pavel Antoch pracoval jako psovod a odchytář celých jednatřicet let.

Medvěd v kontejneru i díra v ruce od srnce. Pampalini pardubických strážníků vypráví

U městské policie v Pardubicích strávil jednatřicet let. Za tu dobu Pavel Antoch nejednou zjistil, že některé situace není radno podceňovat. Jako psovod a odchytář se setkal s tvory, které by v Pardubicích čekal jen málokdo. Někdy skončil se zraněním v nemocnici, jindy stál tváří v tvář medvědovi.…

Pardubice - zprávy • 25. 08. 2026
Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka.... Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka....

Těhotnou partnerku ze žárlivosti napadl, teď prý žijí harmonicky. Soud k tomu přihlédl

Nezvyklý případ napadení těhotné ženy posuzoval brněnský krajský soud, před nímž stanul Michal I. Ten podle obžaloby loni v červenci zaútočil v Drahanech na Prostějovsku na svou partnerku a podle policie se tak dopustil pokusu o těžké ublížení na zdraví. S tím ovšem nesouhlasil jak muž, tak…

Olomouc - zprávy • 25. 08. 2026
Jan Smigmator nečekaně vystoupil s třešťským Zatrestbandem na městských... Jan Smigmator nečekaně vystoupil s třešťským Zatrestbandem na městských...

Odmalička si jdu za svým snem, říká zpěvák, který vyprodal Carnegie Hall

Není mnoho českých zpěváků, kterým by aplaudovala zaplněná slavná Carnegie Hall v New Yorku. Jan Smigmator je jedním z nich. O to víc překvapilo, že se místní rodák objevil v sobotu večer na pódiu při městských slavnostech v Telči – aniž o něm v programu byla zmínka. Pro zaplněné náměstí to byla…

Jihlava - zprávy • 25. 08. 2026
Městská policie v Pardubicích řešila opilce, který napadal lidi v centru města... Městská policie v Pardubicích řešila opilce, který napadal lidi v centru města...

Výhrůžka kulkou děsila v noci lidi, dalšího agresora zpacifikoval kolemjdoucí

Výhrůžky, vulgární nadávky a agresivní chování muže vzbudilo obavy u lidí, kteří procházeli kolem Bubeníkových sadů v Pardubicích. Muž hrozil ostatním i kulkou do hlavy. Po své partnerce žádal, aby mu podala z kabelky zbraň. Ta však naštěstí neexistovala.

Pardubice - zprávy • 25. 08. 2026
Magistrát města Hradce Králové Magistrát města Hradce Králové

Falešné hrozby i prověrky. Po podvodu za 46 milionů Hradec testuje zaměstnance

Jako varovný precedent pro desítky měst v České republice v červenci posloužil Hradec Králové. Jeho zaměstnankyně totiž naposílala falešným bankéřům či policistům neuvěřitelných 46 milionů korun. Město následně odstartovalo podrobné prověrky, testy a falešné hrozby. Ty mají za cíl minimalizovat…

Hradec - zprávy • 25. 08. 2026
ilustrační snímek ilustrační snímek

Školy v Praze jsou plné bariér. Nová databáze má usnadnit výběr dětem na vozíku

Děti na vozíku často nemohou při výběru školy zohlednit jen obor nebo zaměření. Volí takovou školu, která je bezbariérová. To často trvá celé měsíce, někdy i roky. V Praze je přitom podle iniciativy Výtahy do škol zhruba 340 základních a 215 středních škol, jen malá část z nich je ale bezbariérová.…

Praha - zprávy • 25. 08. 2026
U Českého Brodu se střetl motorkář s osobním vozem. (25. srpna 2026) U Českého Brodu se střetl motorkář s osobním vozem. (25. srpna 2026)

Motorkáře po střetu s autem oživovali, transportoval ho vrtulník

Vážná dopravní nehoda osobního automobilu a motocyklu se stala v úterý odpoledne na silnici I/12 u Českého Brodu. Zraněného motorkáře záchranáři resuscitovali a následně letecky transportovali do nemocnice v Praze.

Praha - zprávy • 25. 08. 2026
Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě. Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce hostí světovou univerziádu.

Reprezentace • 25. 08. 2026
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01. 07. 2026
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Jubilejní 10. ročník, O2 arena plná českých hvězd

17. 10. 2026
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Každý čáp, který přiletí s miminkem, si zaslouží pořádný odpočinek. 😅🍼

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Jak vzniká čokoládová pralinka? Nahlédli jsme přímo do výroby 🍫

Jak vzniká čokoládová pralinka? Nahlédli jsme přímo do výroby 🍫

24. 08. 2026 • 22x
Kniha se nesoudí podle obalu, ale podle značky. 😅

Kniha se nesoudí podle obalu, ale podle značky. 😅

24. 08. 2026 • 31x
Valašská sušírna: Tajemství voňavých bylinek 🌿

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