Libor Joukl byl poměrně úspěšným politikem. Kandidoval za Českou stranu sociálně demokratickou a v letech 2008 až 2016 zastával post náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy. Po skončení politické dráhy se přes krajskou správu a údržbu silnic a další podnikatelské aktivity dostal ke stavbě bytů. Coby developer má za sebou několik dokončených projektů v Havlíčkově Brodě a dalších městech.
Jeho poslední projekt na havlíčkobrodském Žižkově s názvem Rezidence Vyhlídka ale narazil. Kvůli opomenutí sousedů ve stavebním řízení a jejich námitce přišel o již vydané pravomocné stavební povolení, které mu krajský stavební úřad sebral předposlední březnový den. Stavba se tak měla zastavit.
Jenže to se podle sousedů nestalo. „Na stavbě se intenzivně pracuje a jeřábuje,“ konstatoval Michal Závodský. Je brněnským právníkem se specializací na stavebnictví. K Havlíčkovu Brodu má osobní vztah, jeho přítelkyně bydlí v rodinném domě v sousedství budované bytovky.
Pokud by stavebník pokračoval ve stavbě bez stavebního povolení, de facto by se jednalo o černou stavbu. „Děláme fotky, píšeme na stavební úřad, zveme úředníky na místo. Zatím to ale vypadá, že taháme za kratší konec. Práce pokračují,“ podotkl Závodský. Na stavbě se pracovalo i ve čtvrtek.
Je nutné stavbu zabezpečit, vysvětlují Joukl i úřad
Podle vedoucího havlíčkobrodského stavebního úřadu Libora Sochora ovšem není možné okamžitě po vydání rozhodnutí stavbu opustit. „Stavební úřad vydal rozhodnutí o opatření k nápravě, kterým uložil stavebníkovi provedení nezbytných úprav k zakonzervování stavby,“ řekl.
„V datové schránce jsem rozhodnutí otevřel 18. dubna. Stavbu jsme ihned zastavili. Stále ještě ovšem probíhají konzervační a zabezpečovací práce, které nařídil projektant a ‚bezpečák‘,“ popsal Libor Joukl s tím, že se jedná především o zatížení zdí panely, zalití ztužujícího věnce betonem a zasypání okopu kolem stavby. Veškerá činnost by podle něj měla utichnout do konce měsíce.
Podle Závodského se chyba stala hned při zahájení stavby. „Stavebník získal stavební povolení ve zrychleném řízení, což považujeme za nezákonné,“ domnívá se.
„O povolení stavby ve zrychleném řízení požádal stavebník. K žádosti mimo jiné doložil i souhlasy účastníků řízení. Na základě podané žádosti o zrychlené řízení vydal stavební úřad stavební povolení,“ popsal Libor Sochor.
Sousedem je i ten, kdo se cítí být stavbou dotčen
Ve zrychleném řízení není třeba žádat o vyjádření úplně všechny majitele nemovitostí v sousedství. „Vše potřebné jsme měli a doložili. Nenapadlo nás, že bych měl oslovit i souseda, který je přes tři parcely daleko,“ obhajuje svůj postup Joukl.
Jak ale Michal Závodský upozorňuje, být to tak mělo. „Sousední je v procesu stavebního řízení každý účastník, který stavbu nějakým způsobem pocítí. Nemusí to být bezprostřední soused. Stačí, aby se cítil být stavbou dotčený, a už se může stát účastníkem řízení,“ poukázal.
Postup havlíčkobrodského stavebního úřadu v celé záležitosti, kde vidí i mnohé další nedostatky, považuje za chybný. „Zvažujeme podání trestního oznámení na konkrétní pracovníky úřadu kvůli zneužití pravomoci,“ oznámil Závodský.
Jak dlouho bude stavba zastavena, není v tuto chvíli jasné. Libor Joukl věří, že nové stavební povolení bude vyřízené rychle. „Nejvíc nás trápí ta nejistota. Pokud bychom dopředu věděli, že to bude tři týdny, nebo půl roku, přizpůsobíme se tomu. Nezbývá než čekat, než úřad znovu rozhodne,“ poznamenal.
Proti stavbě se sousedé staví od samého začátku
V nové bytovce by mělo být celkem dvacet bytů. Šestnáct jich má být o velikosti 2+kk, čtyři zbývající budou garsonky. Podle Joukla je už nyní 18 bytů prodaných. Bytový dům bude mít čtyři nadzemní podlaží, ze spodní strany bude šest garáží. Bytovka by měla mít stejný vzhled, jako má ta v ulici Konečná jen kousek odsud. Joukl ji dostavěl nedávno.
Umístěna bude na soukromém pozemku mezi bývalým sídlem společnosti Mateza, mateřskou školou a dětským hřištěm v ulici Na Spádu. Pozemek byl dlouhou dobu prázdný. Podle územního plánu je určený k využití pro smíšenou městskou zástavbu s důrazem na bydlení. Původně tu chtěl Joukl stavět bytovku mnohem větší, po konzultacích se sousedy záměr zmenšil.
Proti stavbě bytovky se sousedé ozývají od doby, kdy se o chystaném projektu dozvěděli. Na tenisové zdi, která na okraji pozemku stojí, se na sklonku loňského léta dokonce objevil sprejem vyvedený nápis: „Děti si budou hrát kde? Pojďte Žižkov něco udělat! Spojit se!“
„Právě tahle plocha je jediným volným a udržovaným prostorem, kde se dá běhat, kopat do míče, pinkat s pálkami nebo se jen volně setkávat. Ta zeď tu léta slouží jako parádní branka i odrazová plocha. Tohle není jen ‚plac na venčení‘ - je to poslední zelená plocha, která není za plotem a kde mají děti i dospělí již generace prostor k pohybu,“ vysvětloval v jedné z diskusí na Facebooku Lukáš Trnka. Podle katastru nemovitostí je muž téhož jména spoluvlastníkem jednoho z bytů ve vedlejší bytovce.