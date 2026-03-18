Tragédie ve firmě na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

  9:42,  aktualizováno  10:08
Tragédie se stala ráno v průmyslové zóně v Tušimicích na Chomutovsku. Jak zjistil server iDNES.cz, v jedné z firem tam na následky úrazu zemřel dělník. Jeho kolegu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do nemocnice.
foto: ZZS MSK

Podle serveru Novinky.cz se neštěstí odehrálo v lomu Merkur, kde došlo k zaklínění pracovníků v jednom z těžebních strojů. Vyjádření firmy redakce iDNES.cz zjišťuje.

Na místě přistávaly dva záchranářské vrtulníky, jeden z Ústí a druhý z Prahy.

„Jeden člověk navzdory snaze záchranářů zemřel, druhý byl s velmi vážnými zraněními letecky transportován do traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.

„Dnes krátce před osmou hodinou jsme přijali oznámení o zranění dvou osob v jedné z firem průmyslové zóny v Tušimicích. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Pavla Kofrová.

