Tragédie ve firmě na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

Podle serveru Novinky.cz se neštěstí odehrálo v lomu Merkur, kde došlo k zaklínění pracovníků v jednom z těžebních strojů. Vyjádření firmy redakce iDNES.cz zjišťuje.
Na místě přistávaly dva záchranářské vrtulníky, jeden z Ústí a druhý z Prahy.
„Jeden člověk navzdory snaze záchranářů zemřel, druhý byl s velmi vážnými zraněními letecky transportován do traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.
„Dnes krátce před osmou hodinou jsme přijali oznámení o zranění dvou osob v jedné z firem průmyslové zóny v Tušimicích. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí Pavla Kofrová.