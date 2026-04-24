Zloděj na ulici přepadl stařenku a ukradl jí kabelku. Z lupu se však dlouho neradoval

  13:50,  aktualizováno  13:50
Ve vazbě skončil třiatřicetiletý muž, který si v Plzni na chodníku vyhlédl dvaaosmdesátiletou seniorku a přepadl ji. Ženě ukradl kabelku. Policistům však dlouho neunikal, vypátrali jej hned druhý den. Ve vězení může skončit až na deset let.
Policejní auto - Ilustrační snímek.

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Muž si stařenku vyhlédl minulou neděli v městské čtvrti Bory. Přepadl ji přímo na chodníku poblíž zastávky městské hromadné dopravy.

„K dvaaosmdesátileté ženě přistoupil zezadu a násilí jí strhl kabelku, kterou měla zavěšenou na předloktí. Seniorka po útoku upadla na zem, zatímco agresor z místa utekl,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Muž s kradenou kabelkou zaběhl do průchodu jednoho z domů a kabelku tam prohledal. Vzal si mobilní telefon a zbytek věcí, jako osobní doklady i platební kartu, zahodil.

Poté, co žena vše nahlásila na tísňovou linku, začali policisté po útočníkovi okamžitě pátrat. Úspěšní byli následující den, kdy muže i s ukradeným mobilem zadrželi. „Ten bude v nejbližší době vrácen zpět majitelce,“ dodala mluvčí.

Ženu srazil na schody a ukradl jí důchod. Hledaný násilník má specifickou chůzi

Muž je obviněný z loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Na soud si počká ve vazbě. V případě uznání viny mu hrozí až deset let za mřížemi.

