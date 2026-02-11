S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Klatovský soud neprojednával případ v hlavním líčení, ale vydal trestní příkaz. Rozsudek za ohrožování výchovy dítěte je prozatím nepravomocný. Soud již dříve rozhodoval o svěření dívky do pěstounské péče, holčička již vyrůstá v náhradní rodině.
Na kauzu upozornil server Novinky.cz. Podle obžaloby měl otec dceru v péči od května 2022 do ledna 2023. Matka si našla přítele a odmítla se o dítě starat. Holčička tak zůstala u otce, který holdoval alkoholu a drogám.
„Nezajišťoval dostatečně fyzické a emocionální potřeby nezletilé, kdy ji zanechával bez patřičného dohledu a často ji využíval i k žebrotě, aby zajistil obživu,“ uvedla státní zástupkyně.
S dcerou bydlel v polorozpadlém domě, kde mu kvůli dluhu odstřihli elektřinu. „Malou nemyl a nechával špinavou. Měla stále jedno ušmudlané oblečení a chodila bez spodního prádla. Jídlo jí nosil z popelnice a nebo musela žebrat před obchodním domem,“ popsali podle serveru Novinky.cz svědci.
Podle nich muž nikde nepracoval, často se scházel na ulici s bezdomovci a drogově závislými kamarády, kam brával i dceru. Do případu se pak vložila sociálka.
Pěstounka následně popsala, v jak zanedbaném stavu dítě přebírala. „Několik dní mi trvalo, než jsem jí rozčesala chuchvalce slepených vlasů. Vůbec nemluvila. Uměla jen dvě slova - autobus a pí.a. Pokud něco chtěla, tak na to ukázala a vydávala skřeky,“ vybavovala si žena. Dívka neznala ani pořádné jídlo, bála se vody, neměla naučené základní hygienické návyky.