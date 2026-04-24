Zápas 4. ligy mezi MFK Chrudim B a FK Čáslav se hrál loni 15. listopadu. Uteklo pár minut a za hranici velkého vápna vystřelil hostující hráč David Koděra.
Skákavá střela mířila po levé ruce brankáře domácích Jakuba Tlustého. Ten stál dobře, na straně, kam míč směřoval. Ovšem neudělal jediný pohyb, který by naznačoval, že chce střelu chytit. Jen sledoval, jak míč padá do sítě. Duel nakonec skončil 2:4 a podle policistů organizovaná skupina vyhrála hodně peněz. Měla totiž vsazeno na vyšší počet branek v utkání.
O týden později se přitom něco podobného stalo při přípravném zápase chrudimského áčka a Jihlavy. Hosté vyhráli 4:1. „Dle etické komise Match fixingu mohli zápasy hráči za úplatu ovlivnit svými výkony podle domluvených instrukcí, tedy že v utkání padnou nejméně čtyři branky,“ uvedl šéf MFK Chrudim Tomáš Linhart a dodal, že orgány zajímá utkání Chrudim B – FK Čáslav z 15. listopadu 2025 a utkání MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hrané dne 21. listopadu 2025.
|
Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů
Policie i FAČR se zajímá celkem o pět hráčů, kteří jsou nebo byli v Chrudimi. „FAČR zahájil disciplinární řízení momentálně s našimi pěti hráči. Je to Lumír Číž, Jakub Tlustý, Daniel Kubát a Denis Holub, pak také na hostování odejitý Patrik Wehowský,“ uvedl Linhart, který zároveň oznámil, že fotbalisté nyní hrát zápasy nemohou. „Ctíme presumpci neviny. Jelikož mají zastavenou činnost, jsou dočasně vyřazeni z týmu do vyřešení případu,“ dodal Linhart.
Divných zápasů bylo více
Navíc média v posledních týdnech informovala o tom, že policisté mají mít v hledáčku i další zápasy Chrudimi s divokými výsledky. Podle informací serveru isport.cz se vyšetřovatelům nezdají dva duely z léta 2024. Nejprve Chrudim padla v přípravě se Zlínskem 1:7, ve kterém působil někdejší ligový sudí Pavel Býma, jenž je jednou z hlavních postav korupčního skandálu.
Pozornost policie padla i na další přípravný duel. Chrudim si na něj pozvala tehdy třetiligový Chlumec a diváci viděli celkem 11 branek. Domácí vyhráli 6:5.
Celá situace logicky trápí členy druholigového týmu, který momentálně bojuje o záchranu v soutěži. „Ano, náladu v klubu to ovlivnilo, protože ve finále my v kabině toho moc nevíme. Přišlo to zničehonic,“ uvedl třiadvacetiletý záložník MFK Adam Čičovský.
Zatímco Daniel Kubát a Jakub Tlustý za áčko letos nenaskočili, Lumír Číž nasčítal 10 startů a Denis Holub dokonce 18, dal i dva góly. „Deny s námi trénuje. Čekáme, co bude,“ pokrčil po nedávné prohře v Ústí nad Labem trenér Marek Kulič bezmocně rameny.
Zápasy měla ovlivňovat sundaná čepice
Případ Denise Holuba je zvláštní a speciální tím, že se „cinknutých“ zápasů neúčastnil. Podle informací iDNES.cz se měl do akce zapojit tak, že na pokyn svého hráčského agenta měl na tribuně sundat v pravou chvíli čepici z hlavy.
„Teď si ji zase můžeš nasadit,“ měl mu říct za pár chvil agent. Zatímco ostatní hráči se k ovlivnění zápasů přiznali, Holub bojuje o svou nevinu. „Klademe si otázku, jak Denis Holub mohl ovlivnit zápas, ve kterém kvůli zranění vůbec nenastoupil,“ uvedl nedávno pro Deník Generální sekretář MFK Chrudim Martin Škrha.
Klub v prohlášení sdělil, že do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů hráčům poskytne pomoc a podporu. „Doufám, že to dobře dopadne a ukáže se, že v tom třeba nejeli,“ řekl Čičovský. „Ty události se většinou staly, když hráli jinde, nebo já jsem tady nebyl. Fakt o tom nic nevím, ani si moc nedokážu představit tu situaci,“ dodal hráč.
Vedení MFK navíc řeší ještě jednu potíž. Stále nemá hotové umělé osvětlení, kvůli kterému hraje nyní své zápasy v pardubickém azylu. V klubu všichni věří, že se světla podaří v dohledné době postavit, aby MFK zase mohl hrát doma. „Máme už stavební povolení. Pokud se ale nepodaří osvětlení dokončit do začátku příští sezony, budeme nuceni odehrát utkání mimo Chrudim do postavení osvětlení,“ dodal Linhart. Jeho klub přitom zřejmě už v Pardubicích hrát dál nebude.