Na dálnici D35 vzplálo auto, navzdory snaze hasičů kompletně shořelo

  10:32,  aktualizováno  10:32
Požár osobního auta způsobil ve čtvrtek vpodvečer dopravní komplikace na Olomoucku. Vůz začal hořet na dálnici D35 poblíž obce Rozvadovice a policisté museli kvůli tomu dočasně odklonit dopravu.
Dalších 6 fotografií v galerii

Na dálnici D35 vzplálo na Olomoucku auto, vůz navzdory snaze hasičů kompletně shořel. (23. dubna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Profesionální jednotka ze stanice v Litovli a dobrovolní hasiči ze Senice na Hané vyrazili k hořícímu BMW na 251. kilometr dálnice ve směru na Mohelnici.

„Při příjezdu hasičů byl požár již zcela rozvinut. Podařilo se jej zlikvidovat nasazením dvou C proudů, následně hasiči zbytky vozu ochladili. Zásah probíhal s využitím dýchací techniky,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Josef Koláček.

Vyšetřovatel podle něj určil jako příčinu požáru technickou závadu na voze, výše škody je předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. Dálnice byla během zásahu hasičů uzavřena.

Autor: