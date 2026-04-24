Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů

„Samice si, ačkoliv je prvorodička, počíná velmi dobře a příkladně. Mléka má dostatek pro všechny přírůstky, které mohou zdárně přibírat na váze. Je však stále potřeba u matky dodržovat klid,“ uvedla ošetřovatelka Hana Dostálová.
Pohlaví koťat zatím není známo, ošetřovatelé ho zjistí při jejich první veterinární kontrole během odčervování a čipování. Zahrada se dočkala narození životaschopných gepardích mláďat po zhruba dvanáctileté přestávce.
Gepardů štíhlých ve volné přírodě postupně ubývá v důsledku ztráty přirozeného prostředí a ilegálního obchodu se zvířaty. V roce 2010 se jejich počty pohybovaly kolem sedmi a půl tisíce jedinců, nynější odhady předpokládají ještě mnohem nižší číslo.
„Aktuálně je členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií chováno v 99 institucích 321 gepardů. Koťata narozená v naší zoo jsou prvními letošními mláďaty narozenými v rámci asociace, a i proto se jedná o velmi významnou událost,“ podotkla zooložka Jitka Vokurková.
Před pářením se nesmí vidět, slyšet ani cítit
Gepardy chovají v Olomouci od roku 1999 a celkově zde úspěšně odchovali 18 mláďat. Rozmnožování v zajetí má přitom svá úskalí.
„Je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měla zvířata ‚oddělené ložnice‘, a to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky či teritoriálně. Nesmí se tedy slyšet, vidět ani cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ nastínila mluvčí svatokopecké zahrady Iveta Gronská.
Gepard štíhlý obývá africké stepi, řídké lesy a lesnaté savany, kde žije samotářským způsobem života, pokud samci netvoří takzvané bratrské smečky nebo se nespojí samec se samicí v období páření.
Jedná se o nejrychlejšího savce planety, jenž dokáže vyvinout rychlost až 110 kilometrů v hodině a při běhu se pohybuje až sedm metrů dlouhými skoky. Ve vzduchu manévruje dlouhým ocasem, který mu pomáhá udržet rovnováhu. Touto rychlostí dokáže běžet zhruba 20 sekund, neboť je to velmi vyčerpávající, zvíře se přehřívá a rychle unaví.