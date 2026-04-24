Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ohrožoval lidi mezi paneláky, policie hledá svědky

Událost se stala na začátku dubna, policisté o ní informovali nyní v souvislosti se žádostí o pomoc při vyšetřování.
Ostravští policisté si v ulicích všimli černého Mercedesu. Za volantem seděl třicetiletý muž, o kterém z osobní znalosti věděli, že má vyslovený zákaz řízení.
„V ulici Horní poblíž čerpací stanice ve směru k ulici Plzeňská vozidlo zastavili. Řidič použil znamení o změně směru jízdy a fingoval spolupráci. Jakmile však jeden z policistů vystoupil, muž sešlápl plyn a začal hlídce ujíždět,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Hlídka se okamžitě vydala za ním. „Řidič mercedesu při honičce místy překročil rychlost 200 km/h, projížděl křižovatky na červenou a ohrožoval ostatní účastníky provozu. Vjel dokonce i na chodník a travnatý porost mezi panelovými domy,“ doplnila mluvčí.
Zběsilý útěk skončil nehodou
Pronásledování skončilo na křižovatce ulic Plzeňská a Horní ve směru na Rudnou. Řidič ve vysoké rychlosti nezvládl řízení a narazil do obrubníku. Náraz auto odmrštil na druhou stranu vozovky, kde ho policisté okamžitě zablokovali a muže zadrželi.
Následná kontrola potvrdila, že jde o známého recidivistu se zákazem řízení. Dechová zkouška na alkohol byla negativní, test na přítomnost omamných látek však muž odmítl. Při nehodě se zranil jeho spolujezdec, nikomu dalšímu se nic nestalo.
Hrozí mu osm let vězení
Kriminalisté již vyhodnotili kamerové záznamy a provedli výslechy. „Z důkazů vyplývá, že řidič bezprostředně ohrozil desítky lidí. Komisař proto zahájil trestní stíhání a obvinil ho z obecného ohrožení, maření výkonu úředního rozhodnutí a ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla Michalíková s tím, že muž skončil ve vazbě. V případě odsouzení mu hrozí až osmileté vězení.
Policie nyní žádá o pomoc veřejnost. Chodci, které řidič svou jízdou ohrozil 9. dubna kolem 16:30, se mají přihlásit na tísňovou linku 158.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz