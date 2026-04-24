Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

Policejní komisař zahájil trestní stíhání proti dvacetileté ženě a jednadvacetiletému muži. Jsou podezřelí ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci.
„Podle zjištění kriminalistů dvojice vytvořila na jedné ze sociálních sítí společný profil, kde vystupovala jako žena náhodně kontaktující muže. Od února letošního roku si psali s poškozeným, který jim v dobré víře sdělil informace o své finanční situaci, bydlišti i další detaily, jež následně využili k naplánování vloupání,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Do rodinného domu v Pilníkově vnikli násilím v úterý 21. dubna po poledni. Pachatele sice vyrušil majitel, přesto se jim podařilo z místa uprchnout i s téměř 300 tisíci korunami. Zároveň způsobili škodu na majetku.
„Kriminalisté díky rychlé reakci, pečlivému vyhodnocení stop a skvělé souhře celého týmu podezřelé už následující den dopadli v Hronově. Policistům se navíc podařilo zajistit část odcizených peněz, které byly vráceny majiteli,“ řekla mluvčí. Jde zhruba o polovinu částky.
Obviněným hrozí trest vězení na 1 až 5 let.