Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem

  12:28,  aktualizováno  12:28
Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš toužil po seznámení a na sociálních sítích si psal se ženou. Za jejím profilem se však podle kriminalistů skrýval pár, který z muže vytáhl podrobnosti o jeho finanční situaci. Vloupali se mu do domu, s penězi ujeli taxíkem. Policie je dopadla další den, ze sumy se našla asi polovina.
Vloupání do rodinného domu v Pilníkově
Vloupání do rodinného domu v Pilníkově | foto: Policie ČR

Policejní komisař zahájil trestní stíhání proti dvacetileté ženě a jednadvacetiletému muži. Jsou podezřelí ze spáchání přečinů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci.

Vloupání do rodinného domu v Pilníkově

„Podle zjištění kriminalistů dvojice vytvořila na jedné ze sociálních sítí společný profil, kde vystupovala jako žena náhodně kontaktující muže. Od února letošního roku si psali s poškozeným, který jim v dobré víře sdělil informace o své finanční situaci, bydlišti i další detaily, jež následně využili k naplánování vloupání,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Do rodinného domu v Pilníkově vnikli násilím v úterý 21. dubna po poledni. Pachatele sice vyrušil majitel, přesto se jim podařilo z místa uprchnout i s téměř 300 tisíci korunami. Zároveň způsobili škodu na majetku.

„Kriminalisté díky rychlé reakci, pečlivému vyhodnocení stop a skvělé souhře celého týmu podezřelé už následující den dopadli v Hronově. Policistům se navíc podařilo zajistit část odcizených peněz, které byly vráceny majiteli,“ řekla mluvčí. Jde zhruba o polovinu částky.

Obviněným hrozí trest vězení na 1 až 5 let.

