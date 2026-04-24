Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní

  13:58,  aktualizováno  13:58
Nejpozději v neděli před půlnocí se v Hradci Králové po více než dvou letech otevře křižovatka Mileta. Veškerá doprava ze všech směrů se na nejfrekventovanější krajskou křižovatku vrátí poprvé od března 2024, kdy proměna za 634 milionů korun začala. Staveniště tu však zůstane ještě několik měsíců.

Do konce května se otevře podchod mezi centrem města a fakultní nemocnicí. Na přelomu července a srpna by měla být hotová takzvaná malá Mileta, tedy napojení Benešovy třídy a základny záchranky. Až poté přijdou na řadu terénní úpravy, výsadba nové zeleně se protáhne až do příštího jara.

Hradecká křižovatka Mileta má za sebou víc než dvouletou přestavbu. (21. dubna 2026)
Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům otevře do týdne. (21. dubna 2026)
V pondělí se sice celá Mileta otevře, ale provoz v pásu blíž k centru omezí instalace trakčního vedení pro trolejbusy.

„Díky odvaze zavřít Zborovskou ulici jsme vše mohli urychlit o tři a půl měsíce. Křižovatka bude od pondělí průjezdná všemi směry a práce budou pokračovat například na malé Miletě, abychom napojili Benešovu třídu. Počítáme s otevřením nejpozději v neděli od půlnoci, protože ráno od čtvrté hodiny už tu projedou i první spoje MHD,“ řekl stavbyvedoucí Petr Mareš z firmy M-Silnice.

„Nová křižovatka perfektně zapadá do konceptu rozvoje této moderní části města, protože zanedlouho tu otevře centrum Mephared a bude se také rozvíjet kampus Univerzity Hradec Králové. Moderní, bezpečná a plynulá Mileta bude součástí,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Když se bavíme o veřejné infrastruktuře, téměř vždy se mluví o tom, že vše bude trvat déle a vše bude dražší. Jenže příklad Milety byl zcela opačný. Podařilo se udržet rozpočet i výrazně zkrátit termín,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09).

Bezplatné úseky D11 a D35 končí

Konec objížděk, které přinesly velké komplikace především tisícovkám obyvatel Moravského Předměstí, znamená i konec bezplatných úseků dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, které byly součástí objízdných tras.

Od pondělí se do běžného provozu po více než dvou letech vrací dohromady 11 linek MHD.

