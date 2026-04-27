Policie na Vsetínsku zasahovala u muže, který vyhrožoval sebepoškozením

  20:04
Policie v pondělí večer zasahovala v Rožnově pod Radhoštěm u muže, který vyhrožoval sebepoškozením. Muž se uzamkl v bytě v ulici Valašská. Na místě zasahovaly také další složky IZS včetně hasičů, kteří přijeli pro případ, že by policie potřebovala pomoct.
foto: MAFRA

Akce trvala necelou půl hodinu. Policie krátce po 20. hodině na síti X uvedli, že vstoupili do bytu a poté, co s mužem navázali kontakt, předali jej do lékařské péče.

„Akce se obešla bez zranění,“ dodali policisté. Dalšími okolnostmi případu se policisté budou zabývat.

Ulice Valašská (orientační bod)

Ulice Valašská (orientační bod)

