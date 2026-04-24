Právě v těchto dnech dobíhá do finále další vlna rozdávání kompostérů obyvatelům města. Od půlky března, za jediný měsíc, bylo vydáno zájemcům bezmála 400 nádob na recyklaci bioodpadu. Havlíčkův Brod tím dokládá, že je jedním z lídrů zodpovědného nakládání s odpady na Vysočině.
Letošní várka kompostérů byla speciálně určená obyvatelům místních částí. „Lokality pro situování nádob jsou vybírány podle zpětné vazby od obyvatel. Nakoupeno tentokrát bylo 390 nádob, z toho byla většina velkoobjemových o obsahu 950 litrů. Část má objem 720 litrů,“ uvedla Jana Vránová ze sekretariátu a oddělení komunikace městského úřadu.
|
Lidé v Brodě chtějí kompostárnu. Radnici to překvapilo, žádnou neplánuje
Zaměstnanci odboru životního prostředí a technických služeb předávali kompostéry obyvatelům přímo na místě. Zájem mezi nimi byl obrovský.
„Takto si letos od zaměstnanců úřadu převzali lidé 258 nádob poblíž bydliště, tedy nadpoloviční většinu. Vyzvedávat nádoby bylo možné i ve sběrném dvoře,“ přiblížil starosta města Zbyněk Stejskal s tím, že nyní už jsou všechny kompostéry, až na úplně poslední výjimky, rozebrány.
Na zahradách je už přes dva tisíce kompostérů
Používání kompostérů má v Havlíčkově Brodě velký ohlas i tradici. První městské kompostéry byly rozmístěny na zahrady už v roce 2004. Lidé si je tehdy kupovali za zvýhodněnou cenu.
„Dosud jsme během 22 let rozdali 1 700 nádob. S letošní vlnou jsme tak na počtu přes 2 tisíce kompostérů,“ sečetla vedoucí odboru životního prostředí Marta Gerthnerová.
Město se snaží vycházet vstříc poptávce obyvatel a vždy dodávku kompostérů směřovat do lokality, kde je o ně zájem. Letos se tak zaměřilo na místní části jako Mírovka, Květnov nebo Svatý Kříž. V minulosti se rozdávaly ale i menší nádoby na menší zahrady ve městě.
„V Havlíčkově Brodě a jeho místních částech je evidováno přes 4 100 rodinných domů. Hrubým přepočtem tak lze říci, že na každé druhé brodské zahrádce je městský kompostér,“ přispěchala se zajímavostí Jana Vránová.
Město hodlá vybudovat vlastní kompostárnu
Město kompostéry vždy pořizovalo s dotační podporou státu či kraje. „Letos nákup téměř 400 kusů kompostérů spolufinancuje Evropská unie,“ doplnila Jana Deveci z oddělení řízení projektů, které na městském úřadě administruje projekty čerpání grantů a dotací. Letošní náklad ve výši téměř 1,2 milionu korun pokryla evropská dotace více než z poloviny.
Zájemcům o čerstvý kompost chce město do budoucna vyjít vstříc i jiným způsobem. Jeho dlouhodobým záměrem je postavit vlastní kompostárnu. Tento požadavek se poprvé objevil před pěti lety v anketě, co občané ve městě nejvíce postrádají. Vedení radnice tenkrát velice překvapil.
„Aktuálně biologický odpad vozíme do kompostáren okolních zemědělců. Cena za výkup se přitom neustále zvyšuje. Naším plánem je tak výstavba vlastního objektu na kompostování s tím záměrem, že bychom kompost sami využívali ve veřejné zeleni, nebo ho za symbolický peníz prodávali občanům,“ přiblížila plány místostarostka Marie Rothbauerová.
Kompostováním Havlíčkův Brod významně předchází vzniku odpadů. Dochází rovněž k využití materiálu přímo na místě jeho vzniku, a tudíž i výraznému snížení dopravní zátěže. Bioodpady ze zahrad se nikam složitě nepřesunují.