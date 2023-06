Na Teplicku otevřeli soukromý domov pro autisty, má i zklidňovací místnosti

„Chtěli jsme přispět k rozvoji komunitních sociálních nebo zdravotních služeb na Teplicku a přinést sem něco, co funguje například v Praze nebo středních Čechách. Tady na severu jsou kvalitní služby pro lidi s poruchou autistického spektra, ale tradičního typu, kde je více klientů pohromadě,“ uvedl při otevření centra Tomáš Minařík, předseda spolku Sociální a zdravotní služby Teplice a jednatel Spolku Doubravka, který za projektem stojí.

„Kapacita je 12 klientů, v současné době jich máme 8 z celého kraje. Využít našich služeb mohou klienti od 11 do 64 let. Ve dvou domácnostech s šesti jednolůžkovými pokoji mají klienti dostatek soukromí, ale zároveň jim je poskytována celodenní péče,“ zmínil s tím, že za pobyt se platí stejně jako ve státním zařízení.

Součástí domu s bezbariérovým přístupem je i společenská místnost, atrium určené pro terapeutická cvičení, zahrada nebo wellness a zklidňovací místnost. „Máme vybavení, která státní zařízení nemají. V každém bytě máme zklidňovací místnost pro agresivní klienty, která je nezbytná pro fungování zařízení,“ řekl Minařík.

Klienti se také zapojují do běžných činností, v zařízené kuchyni pomáhají při přípravě oběda nebo večeře. „Ti, kteří to zvládnou, se podílejí na přípravě jídla nebo se sami obslouží. Snažíme se, aby žili běžný život. Zpravidla každý pátek pečou,“ popsala aktivity vedoucí domova Gabriela Stanková.

Klienti se do domova přijímají postupně, nejdřív na jeden den, postupně se doba navyšuje. „Každý klient potřebuje jinou dobu, než si zvykne. Většina k nám přichází z domácího prostředí a rodiče musí zpracovat, že jejich dítě někam odchází. Předtím ho měli třeba dvacet let doma,“ sdělila Stanková s tím, že práce s autisty je těžká hlavně psychicky.

Podle ní mají lidé s autismem svá specifika, ať už je to v oblasti komunikace, sociálních dovedností nebo představivosti. „Nabízíme, aby si ještě předtím, než k nám přijdou natrvalo, přišli prostory prohlédnout, mohli si vybrat pokoj a zařídit si ho podle svých představ, aby to odpovídalo tomu, co měli doma,“ popsala Stanková.

Otevření domova vítá Ústecký kraj, protože míst a služeb pro lidi s poruchou autistického spektra je v regionu málo. Letos proto vyčlenil 10 milionů korun na podporu těchto služeb, přičemž peníze mohou být využity i na mzdy zaměstnanců. Většinu této sumy získá právě domov v Suchém.

„Tuto službu nechce nikdo dělat. Není dostatečně zaplacená a navíc je velmi náročná, psychicky i fyzicky. Lidé s touto poruchou mohou být i agresivní, v týmu je proto nutné mít i muže, protože by je žena nezvládla,“ poznamenal náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Vybudování zařízení trvalo pět let a vyšlo na 47 milionů korun, přičemž přes 40 milionů činila dotace z EU.