Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

Radnice reagovala na dlouhodobé problémy v tunelu, který propojuje Žižkov s Karlínem a je frekventovanou trasou pro pěší i cyklisty. Podle vedení městské části je nutné jasně vymezit pravidla, protože právě rychlá jízda cyklistů zde představovala největší riziko. Proto došlo ke snížení maximální povolené dvacetikilometrové rychlosti na polovinu.
„V tunelu je chodec v pozici slabšího a cyklista silnějšího účastníka provozu. Cyklisté tu proto musí jet pomalu a ohleduplně, aby nikoho neohrozili. Z toho slevit nelze,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Na dodržování nové rychlosti budou dohlížet policisté i strážníci, a to v rámci pravidelných kontrol. Současně se počítá i s úpravami samotného tunelu.
Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy
Technická správa komunikací zajistí lepší osvětlení, které je nyní nedostatečné zejména v nepřehledné zatáčce na karlínském výjezdu, kde letos v březnu srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami.
Dalším krokem budou takzvané optické brzdy – výrazné nápisy na vozovce jako „Zpomal“ nebo „Brzdi“, které mají cyklisty přirozeně přimět ke snížení rychlosti. Do budoucna se nevylučuje ani instalace fyzických zpomalovacích prvků.
Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci
Radnice chce zároveň jednat i s provozovateli cyklistických aplikací a doručovacími službami. Například populární aplikace Strava (pro běžce, cyklisty a turisty) podle městské části motivuje některé cyklisty k rychlé jízdě, což by se mohlo změnit odstraněním sledovaného úseku v tunelu.
„Nahlásil jsem tento úsek podpoře Stravy jako nebezpečný segment s žádostí o jeho odstranění, aby nedocházelo k soutěžení ve sjezdu tímto tunelem,“ avizoval diskutující v jedné z facebookových skupin.
Nové opatření ale mezi lidmi vyvolává rozdílné reakce.
„Za mě je to v pořádku, lidé tu jezdí velice rychle, nebezpečná je hlavně poslední zatáčka směrem do Karlína. Pochybuji ale, že to například budou dodržovat kurýři jídla, které tu denně potkávám,“ konstatuje obyvatel Žižkova Petr.
Vyhořelá ubytovna na Žižkově měla být zbouraná, majitel nařízení soudu ignoroval
Jiný pohled má část místních z Karlína. „Běhám tu velice často, nikdo mě neohrozil nikdy, za mě je to trochu zbytečné omezování, lidé se tu chovají ohleduplně,“ říká rezidentka Marika.
Městská část plánuje situaci v tunelu dál sledovat a podle potřeby přijmout další opatření. Cílem je podle radnice zajistit bezpečný pohyb pro všechny, kteří tímto vytíženým místem denně procházejí nebo projíždějí.
7. dubna 2026