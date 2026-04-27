Zamilovaná zastávka Anděl. Pražský dopravní podnik chystá májové přestrojení

Zastávka Anděl v ulici Nádražní se promění v oblíbenou „Zamilovanou“, sdělil Pražský dopravní podnik, který tradičně zdobí tramvajové stanice i ve Vánočních a Velikonočních motivech.
„Stane se tak ve středu 29. dubna ráno. V 10:00 už se u nás budete moci zastavit, popovídat si s námi a opět zanechat vzkaz pro vaši minulou, současnou nebo budoucí lásku,“ uvedl podnik na svém instagramovém profilu.
Máj, lásky čas. Zamilovaná zastávka u Vltavy se začíná plnit srdíčky a vzkazy
Na oplátku dostanou cestující tzv. „zamilovanou placku“. „Placky budeme rozdávat pro případ, že byste třeba měli zájem se s někým dát do řeči a dát ostatním vědět, že nechcete cestovat sami,“ uvedl DPP.
Nalaďte se i v metru
Ve středu se změní také některé vestibuly stanic metra v rámci akce Nalaďte se v metru. Mladí hudebníci se cestujícím pokusí zpříjemnit cestování svými vystoupeními.
Akce se koná ve vestibulech stanic Florenc C, Můstek A, Náměstí Republiky (výstup Palladium) a Vltavská ve spolupráci s Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka.
Akce se uskuteční už poněkolikáté. Loni „Zamilovanou“ zastávku hostilo Strossmayerovo náměstí, které se pyšnilo prvomájovou výzdobou v ulici Dukelských hrdinů. O rok dříve se do růžova zbarvilo Palackého náměstí.
Zastávky byly dekorovány vždy v pestré zamilované tematice. Srdcové vzkazy s nápisy „Pojedu ti naproti“, „Jedeme v tom spolu“ či „Už jedeš?“ doplňovaly svazky růžových balónků, které zkrášlovaly zastávku s nápisem „Zamilovaná“.
Nápad se setkal s pozitivním ohlasem a lidé na místě zanechali desítky vzkazů. „Mějte se rádi!“, „Pro rodinu“, „Moc tě miluju, lásko. A+M.“, „Riki, jsi nejlepší!“, „Pro všechny, co jezdí MHD“ nebo „Pro kocoura a bratra“ zdobily před dvěma lety Palackého náměstí.
2. května 2024