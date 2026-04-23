Nález odloženého zavazadla uzavřel Florenc. Obě linky metra stanicí projížděly

  10:06,  aktualizováno  10:51
Nález podezřelého kufru ve čtvrtek ráno ovlivnil provoz stanice metra Florenc na lince B i C. Policie metro dočasně uzavřela, vlaky stanicemi pouze projížděly.
Nález odloženého zavazadla zaměstnal složky Integrovaného záchranného systému v metru na Florenci. (23. dubna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

K odloženému kufru se nikdo nehlásil. Policie proto stanici metra Florenc v 9:06 uzavřela, aby zkontrolovala, zda se v něm nenacházely výbušniny. Současně také zamezila provozu tramvajových a autobusových zastávek. Na místě zasahoval i pyrotechnik.

Kufr naštěstí neobsahoval žádné nebezpečné předměty a doprava mohla být plně zprovozněna. „Provoz stanice metra byl obnoven. Uvnitř zavazadla byly oděvní svršky,“ informovala policie na síti X.

Redakci iDNES.cz to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. O události informoval také pražský dopravní podnik na svém webu.

„Na žádost Policie České republiky se stanicí Florenc pouze projíždí,“ hlásilo se přímo ve vozech metra.

