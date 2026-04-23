K odloženému kufru se nikdo nehlásil. Policie proto stanici metra Florenc v 9:06 uzavřela, aby zkontrolovala, zda se v něm nenacházely výbušniny. Současně také zamezila provozu tramvajových a autobusových zastávek. Na místě zasahoval i pyrotechnik.
Kufr naštěstí neobsahoval žádné nebezpečné předměty a doprava mohla být plně zprovozněna. „Provoz stanice metra byl obnoven. Uvnitř zavazadla byly oděvní svršky,“ informovala policie na síti X.
|
Redakci iDNES.cz to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. O události informoval také pražský dopravní podnik na svém webu.
„Na žádost Policie České republiky se stanicí Florenc pouze projíždí,“ hlásilo se přímo ve vozech metra.