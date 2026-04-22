Mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl kolem půl jedné informoval o lokalizaci požáru. Neměl by se tedy šířit dál. Požár podle informací hasičů zasáhl plochu o rozměrech přibližně tři krát pět metrů. Hořela izolace střechy, upřesnil mluvčí redakci iDNES.cz.
Hasiči následně zahájili průzkum termokamerou, zda se požár nešíří dál. Jednotky hasičů místo zásahu postupně opouštějí, uvedl před 13. hodinou Rotschedl. Rovněž řekl, že záchranné službě nikoho nepředávali a evakuace lidí byla samovolná v reakci na elektrickou požární izolaci.
„Z důvodu probíhajícího zásahu bylo toto nábřeží uzavřeno pro veškerou dopravu,“ informovali policisté na síti X.
U požáru zasahovala i záchranná služba. „Na místo jsme vyslali posádku záchranářů, inspektora a evakuační speciál EVA, kdy na místě probíhala součinnost s pražskými hasiči. Celá událost se naštěstí obešla bez zranění,“ uvedla záchranná služba na síti X.