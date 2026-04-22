Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovalo se 500 lidí

  12:36,  aktualizováno  13:15
K požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží vyjížděli ve středu před polednem hasiči ve druhém poplachovém stupni. Na místě zasahovaly jednotky z pěti stanic. Z budovy se evakuovalo přibližně 500 lidí. Nábřeží bylo z důvodu zásahu dočasně uzavřeno pro veškerou dopravu.
Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v Praze. (22. dubna 2026) | foto: Hasiči Praha

Mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl kolem půl jedné informoval o lokalizaci požáru. Neměl by se tedy šířit dál. Požár podle informací hasičů zasáhl plochu o rozměrech přibližně tři krát pět metrů. Hořela izolace střechy, upřesnil mluvčí redakci iDNES.cz.

Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v Praze. (22. dubna 2026)
Hasiči následně zahájili průzkum termokamerou, zda se požár nešíří dál. Jednotky hasičů místo zásahu postupně opouštějí, uvedl před 13. hodinou Rotschedl. Rovněž řekl, že záchranné službě nikoho nepředávali a evakuace lidí byla samovolná v reakci na elektrickou požární izolaci.

„Z důvodu probíhajícího zásahu bylo toto nábřeží uzavřeno pro veškerou dopravu,“ informovali policisté na síti X.

U požáru zasahovala i záchranná služba. „Na místo jsme vyslali posádku záchranářů, inspektora a evakuační speciál EVA, kdy na místě probíhala součinnost s pražskými hasiči. Celá událost se naštěstí obešla bez zranění,“ uvedla záchranná služba na síti X.

