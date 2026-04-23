Podle zooložky Kristýny Rothové jsou největší zajímavostí těchto stromových severoamerických dikobrazů jejich bodliny. „Jsou na nich zpětné háčky. To způsobí, že když se bodlina zapíchne, nelze ji vytáhnout a kůže se při vyndávání trhá,“ popsala zooložka s tím, že takové poranění je u psů v Americe jedno z nejčastějších.
Návštěvníci plzeňské zoo zatím mohou vidět ve výběhu, který se nachází vedle rysů kanadských v severoamerickém celku, zatím jen samičku. „Jsou jí dva roky a do Plzně přicestovala loni na podzim,“ informovala Rothová.
Minulý týden přivezli i samce, kterému je devět měsíců. „Nyní se nachází v karanténě, kde musí svoji budoucí partnerku váhově dohnat,“ vysvětlila opatření zooložka.
Dikobrazi mají v zooparku vylepšený výběh, lidé je budou moci sami nakrmit
Ošetřovatelé doufají, že od příštího roku začnou tato zajímavá zvířata rozmnožovat. „Mládě se nám podařilo odchovat pouze jednou, tak si držme palce, ať tento chovný pár založí úspěšnou éru chovu urzonů,“ uzavřela.
V Plzni chovají celkem pět druhů dikobrazů. Dva jsou stromové, tři pozemní.
28. června 2024