Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Petr Pavel dopoledne vystoupí na úvodním panelu 2. celostátní konference hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v České Třebové.
Poté se hlava státu přesunce do obce Písečná, jenž získala titul Vesnice roku 2025. V plánu má také setkání s lidmi v Lanškrouně, avšak bez přítomnosti médií.
Dvoudenní návštěvu Pardubického kraje zakončí brífinkem v Předhradí u Skutče.
Ve středu zahájil prezidentský pár cestu po kraji prohlídkou Gymnázia a grafické školy v Přelouči, kde hlavu státu žáci obdarovali obrazem. Pavel pak poobědval na pardubickém zámku s hejtmanem Martinem Netolickým a radními, pak se přesunul na debatu se studenty Univerzity Pardubice.
Odpoledne se pak vydal do firmy CityZEN, navštívil chrudimské vojáky, a před setkáním se starostou Litomyšle Danielem Brýdlem se zúčastnil tiskového brífinku s hejtmanem Netolickým.