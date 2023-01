Koalice obsadila pardubické městské firmy, na opozici místa nezbyla

Členové hnutí ANO zůstávají, zástupci ODS či lidovců pryč a lidé ze Společně pro Pardubice nebo Žijeme Pardubice dovnitř.

Asi tak by se dala stručně pojmenovat akce „kulový blesk“, která teď čeká představenstva a dozorčí rady městských firem. Tím, že se výrazně změnila radniční koalice, přesunů bude docela hodně.

A jako vždy se přerozdělování pozic a tím i vlivu neobešlo bez nářků opozice.

„Vůbec se nám nelíbí, že v dozorčích radách HC Dynamo a basketbalového klubu není ani jeden zástupce opozice. Myslím, že by to byl důkaz lepší politické kultury, kdyby ve všech dozorčích radách městských organizací byli i zástupci opozice,“ uvedla třeba lídryně Pirátů Ivana Böhmová.

Jenže koaliční většina v podobě 20 hlasů ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice držela na jednání zastupitelstva dobře, tudíž změny odhlasovala přesně tak, jak si radní přáli.

„Takový je život, koalice rozhoduje, s tím se nedá nic dělat,“ lakonicky poznamenal třeba krajský radní Alexandr Krejčíř, který byl za svou ODS předsedou představenstva Rozvojového fondu.

Představenstva některých městských firem Dopravní podnik Robert Klčo (ANO) Tomáš Pelikán (Společně p. P.)

Petra Pachovská (Žijeme P.)

Pavel Mareš (ANO) Martin Kolovratník (ANO) Rozvojový fond

Pavel Nevečeřal (Společně p. P.) Michal Drenko (ANO) Otakar Janecký (Žijeme P.)

Jaroslav Menšík (ANO) Služby města

Ondřej Hlaváč (Společně p. P.)

Aleš Kopecký (ředitel) Michal Javůrek (Žijeme P.)

Filip Petr (ANO)

Jan Procházka (ANO)

A právě ve firmě, která se stará třeba o enteria arenu, budou změny největší. Představenstvo odchází vlastně celé včetně ředitele Ondřeje Šebka z ODS, který se stal šéfem Národní sportovní agentury. V řízení firmy ho dočasně nahradí Michal Drenko nominovaný za ANO. Dalšími tvářemi v čele vlivné městské firmy jsou třeba bývalý starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík (ANO), bývalý hokejista Otakar Janecký (Žijeme Pardubice) nebo Pavel Nevečeřal (Společně pro Pardubice).

„Osobně mám z kvality některých lidí v čele fondu docela obavy,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych, který měl při hlasování největší problém právě s představenstvem Rozvojového fondu.

„Těžko do něj mohu podpořit lidi, kteří by byli ve střetu zájmů. A také by mne zajímalo, proč hned několik nominantů muselo své vysokoškolské diplomy získat na jedné malé univerzitě na slovenském venkově, na které třeba svůj titul JUDr. získal i nejmenovaný bývalý jihomoravský hejtman,“ doplnil Ulrych v narážce na Michala Haška z ČSSD, který před lety vysvětloval kauzu s diplomem z právnické fakulty v šestitisícovém Sládkovičovu.

Lídr koalice SPOLU a bývalý náměstek primátora Jan Mazuch zase upozornil na to, že až moc pozic ve vedení společností brali samotní politici, a na odborníky se nedostalo.

„Jako jednoznačný krok zpět beru fakt, že ve vedení už nebudou odborníci. Bývalo zvykem, že v těch největších akciovkách byli v představenstvu právníci čí ekonomové. Nyní berou všechny židle političtí nominanti. To není správný krok,“ uvedl Jan Mazuch, který měl v minulém volebním období právě městské firmy na starosti.

Na výtky zástupci koalice nijak nereagovali, což je na pardubické poměry docela nezvyklé. Přece jen se v posledních osmi letech za vlády primátora Martina Charváta podobné body neobešly bez rýpání a osobních útoků. Nyní však Charvátův nástupce a stranický kolega z ANO Jan Nadrchal volí úplně jiný model řízení zasedání zastupitelstva a ke konfrontacím prakticky nedochází.

„Už mne pár kolegů chválilo za to, že jednání zastupitelstva jsou nyní klidnější a tím pádem i rychlejší. Někdy je těžké nějaký útok jen tak přejít, ale snažím se o to a docela to funguje,“ uvedl Nadrchal.