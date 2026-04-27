Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

  14:36
Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod vlivem alkoholu družku po předchozí hádce brutálně fyzicky napadl. Zraněním na místě podlehla. Útočníkovi, který je stíhán vazebně, hrozí až výjimečný trest.
Podle informací policistů se jedná o pátý případ vraždy či pokusu vraždy v letošním roce. „Krajští kriminalisté k poslední tragické události vyjížděli na začátku měsíce dubna do jednoho z ostravských hotelových domů,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Policisté podle mluvčí přijali oznámení s podezřením na vraždu od zdravotníků. „Popsali úmrtí ženy středního věku za podezřelých okolností. Po příjezdu na místo a zjištění prvotních informací vše nasvědčovalo tomu, že na úmrtí poškozené má podíl další osoba,“ uvedla mluvčí.

Na místě byl přítomen také ženin přítel, který předtím v brzkých ranních hodinách sám přivolal zdravotníky. „Ti však po příjezdu museli u ženy konstatovat smrt. Případ si převzali krajští kriminalisté. Provedli ohledáním místa činu, jeho zadokumentování a zajistili kriminalistické stopy k vyhodnocení. Dále byla nařízena soudní pitva ženy, která následně podezření o násilném úmrtí potvrdila,“ popsala Jiroušková.

Útočil na hlavu, krk a trup

„Vrchní komisař obvinil zadrženého jednačtyřicetiletého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Je mu kladeno za vinu, že měl po předchozím společném požití alkoholu a slovní rozepři opakovaně v průběhu večera a noci ženu fyzicky napadnout,“ vysvětlila mluvčí. Útočil zejména do oblasti hlavy, krku a trupu, upřesnila.

Své o tři roky mladší přítelkyni, se kterou na ubytovně bydlel, způsobil rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla.

„Důvodem jeho útoku měly být zřejmě dlouhodobé spory. Trestní stíhání je vedeno vazebně a muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, nebo trest výjimečný. Na případu kriminalisté i nadále pracují,“ dodala Pavla Jiroušková.

