Před 70 lety Opavou jela poslední tramvaj. Zbyly úchyty trolejí i symbolický vůz

  14:42,  aktualizováno  14:42
Po osvobození v roce 1945 se to zdálo nemožné. Vybombardovaná Opava byla v žalostném stavu, po odsunu výrazně ubylo obyvatel. Opavské tramvaje však přesto v listopadu 1946 vyjely do ulic, i když ne nadlouho. Před 70 lety, v neděli 22. dubna 1956 kolem páté odpoledne Opavou projel poslední vůz.
Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval....
Dalších 8 fotografií v galerii

Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval. Sedmička. Tramvaj řídila Marie Pavelková, která pak odešla řídit tramvaje do Ostravy. | foto: publikace 100 let městské dopravy v Opavě

Na jaře roku 1956 se tak uzavřela více než padesátiletá éra tramvají v Opavě. V předválečném období přepravily tři až čtyři tisíce lidí denně, v roce 1947 až šest tisíc, přestože obyvatel v Opavě tehdy žilo méně než před válkou. Nahradily je trolejbusy a autobusy.

Stopy po tramvajové minulosti však lidé v Opavě najdou i dnes. „Tramvajovou síť připomínají symbolické krátké úseky kolejí v Hrnčířské ulici a na Dolním náměstí,“ popsal Martin Kůs z opavské radnice.

A nejen ty. Technickou památkou a republikovým unikátem je měnírna elektrického proudu na Rybím trhu z roku 1929. Sloužila k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný potřebný k provozu tramvají.

Příběh „čísla sedm“

  • Tramvaje začaly Opavou jezdit 4. prosince 1905. Provoz na jednokolejné dráze o rozchodu 1000 mm byl devítiminutový.
  • Vyzdobený vůz číslo 7 s hrající kapelou od rána projížděl všemi úseky tratě pouliční dráhy. Slavnostní zahájení se poté odehrálo před radnicí.
  • Devět tramvají, jež Opavany v počátcích vozily, vyrobila vagónka ve Studénce. Měly otevřené plošiny a dřevěné interiéry.
  • Provoz dočasně přerušil konec války. V závěru roku 1944 kvůli omezení dodávek elektřiny tramvaje jezdily jen ve špičce, od dubna 1945 vůbec.
  • v listopadu 1946 odstartoval omezený provoz, na jaře 1947 tramvaje opět jezdily naplno.
  • V neděli 22. dubna 1956 mezi 16. a 17. hodinou projely Opavou poslední čtyři tramvaje. Jako vůbec poslední sedmička s řidičkou Marií Pavelkovou.
  • V roce 2004 bylo torzo tramvaje sedm objeveno při vyklízení zahrady v Opavě-Kylešovicích.
  • Následovala rozsáhlá obnova, při níž se použily i fragmenty vozu číslo 4. Jeho vrak se našel v Litultovicích.
  • Rekonstruovanou tramvaj mohli lidé poprvé vidět v roce 2008.

Uvnitř se dochovalo i původní vybavení, transformátory, rtuťové usměrňovače a rychlovypínače z roku 1905, přemístěné sem z městské parní elektrárny v Krnovské, jejíž budova rovněž ještě stojí.

Zůstaly také úchyty tramvajových kolejí na fasádách. „Ve městě jsou jich asi dvě desítky. Zrestaurovaný úchyt je na Hlásce. Jeden je i na domu naproti, na Ostrožné jsou tři, další na Krnovské a Otické ulici,“ popsal památkář Dalibor Halátek.

Některé později držely i vedení pro trolejbusy, v místech, kudy už MHD nejezdila, zůstaly jen jako pozůstatek minulosti. „Nejsou památkově chráněné a z ulic postupně mizí,“ dodal Halátek.

Symbolem tramvajové dopravy v Opavě je však především vůz číslo sedm. Obnovený do původní podoby stojí v depu opavského dopravního podniku. Tramvajovou dopravu ve městě v roce 1905 zahajoval, a zároveň o jednapadesát let později vezl cestující jako poslední.

Na pouliční dráhu Opavané čekali tak dychtivě, že za první měsíc evidovala sto tisíc cestujících. Síť spojovala dnešní východní nádraží přes centrum s nemocnicí, z náměstí Republiky vedla do Městských sadů a z Horního náměstí do Kateřinek a také ke hřbitovu.

Jezdily i nákladní vozy - vozily uhlí, poštu, po kolejích se odklízely i poválečné trosky.

„Poslední vůz s evidenčním číslem 7 řídila Marie Pavelková, která poté přešla jako řidička tramvají k Dopravnímu podniku města Ostravy,“ stojí k vůbec poslední jízdě opavských tramvají v publikaci 100 let městské dopravy v Opavě.

Tramvaj před opavským východním nádražím, snímek je z doby okolo roku 1910.
Tramvaj jedoucí Olomouckou ulicí v Opavě.
Tramvaj před divadlem na opavském Horním náměstí. Z náměstí mohli cestující k nemocnici, do Kateřinek či přes Ostrožnou a Otickou ke hřbitovu.
Tramvajová výhybna na dnešním náměstí Osvoboditelů v Opavě.
9 fotografií

Provoz ale dopravní podnik tlumil několik let, trolejbusy je na vybraných trasách začaly nahrazovat od roku 1952.

O staré tramvaje je zájem, dopravní podnik začíná jednat s kupci

Po definitivním konci provozu byly tramvajové vozy vyřazeny a rozebrány, jen ta nejmladší, sedmnáctka, začala jezdit v Mostě. Sedmička i tuto dobu zázrakem přežila. V roce 2004 byla objevena na jedné z opavských zahrádek, kde sloužila jako zahradní domek. Teď je po kompletní obnově chloubou a unikátním exponátem města.

Autor: