Na jaře roku 1956 se tak uzavřela více než padesátiletá éra tramvají v Opavě. V předválečném období přepravily tři až čtyři tisíce lidí denně, v roce 1947 až šest tisíc, přestože obyvatel v Opavě tehdy žilo méně než před válkou. Nahradily je trolejbusy a autobusy.
Stopy po tramvajové minulosti však lidé v Opavě najdou i dnes. „Tramvajovou síť připomínají symbolické krátké úseky kolejí v Hrnčířské ulici a na Dolním náměstí,“ popsal Martin Kůs z opavské radnice.
A nejen ty. Technickou památkou a republikovým unikátem je měnírna elektrického proudu na Rybím trhu z roku 1929. Sloužila k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný potřebný k provozu tramvají.
Příběh „čísla sedm“
Uvnitř se dochovalo i původní vybavení, transformátory, rtuťové usměrňovače a rychlovypínače z roku 1905, přemístěné sem z městské parní elektrárny v Krnovské, jejíž budova rovněž ještě stojí.
Zůstaly také úchyty tramvajových kolejí na fasádách. „Ve městě jsou jich asi dvě desítky. Zrestaurovaný úchyt je na Hlásce. Jeden je i na domu naproti, na Ostrožné jsou tři, další na Krnovské a Otické ulici,“ popsal památkář Dalibor Halátek.
Některé později držely i vedení pro trolejbusy, v místech, kudy už MHD nejezdila, zůstaly jen jako pozůstatek minulosti. „Nejsou památkově chráněné a z ulic postupně mizí,“ dodal Halátek.
Symbolem tramvajové dopravy v Opavě je však především vůz číslo sedm. Obnovený do původní podoby stojí v depu opavského dopravního podniku. Tramvajovou dopravu ve městě v roce 1905 zahajoval, a zároveň o jednapadesát let později vezl cestující jako poslední.
Na pouliční dráhu Opavané čekali tak dychtivě, že za první měsíc evidovala sto tisíc cestujících. Síť spojovala dnešní východní nádraží přes centrum s nemocnicí, z náměstí Republiky vedla do Městských sadů a z Horního náměstí do Kateřinek a také ke hřbitovu.
Jezdily i nákladní vozy - vozily uhlí, poštu, po kolejích se odklízely i poválečné trosky.
„Poslední vůz s evidenčním číslem 7 řídila Marie Pavelková, která poté přešla jako řidička tramvají k Dopravnímu podniku města Ostravy,“ stojí k vůbec poslední jízdě opavských tramvají v publikaci 100 let městské dopravy v Opavě.
Provoz ale dopravní podnik tlumil několik let, trolejbusy je na vybraných trasách začaly nahrazovat od roku 1952.
Po definitivním konci provozu byly tramvajové vozy vyřazeny a rozebrány, jen ta nejmladší, sedmnáctka, začala jezdit v Mostě. Sedmička i tuto dobu zázrakem přežila. V roce 2004 byla objevena na jedné z opavských zahrádek, kde sloužila jako zahradní domek. Teď je po kompletní obnově chloubou a unikátním exponátem města.