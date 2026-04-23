S přesností lidského zápěstí, ale rychleji. V Ostravě spustili robotické operace

  11:16
Až 350 operací ročně zvládne multioborový robotický operační sál, který ve středu slavnostně otevřela Městská nemocnice Ostrava. Výhod pro pacienty je hned několik - díky robotickému systému jsou operace přesnější, krevní ztráty při zákrocích minimální, rekonvalescence je kratší a méně bolestivá.

Prvním operatérem, který ve středu robotický systém Da Vinci využil, byl primář oddělení urologie Rostislav Kuldan.

„Díky preciznímu 3D zobrazení a díky ramenům, které mají flexibilní konce imitující lidské zápěstí, nám to umožňuje operovat s maximální přesností, a to i v místech, kde už laparoskopie má své limity,“ popsal Kuldan výhody z pohledu lékaře.

„Výhodou jsou nízké krevní ztráty, nízké riziko komplikací a rychlá rekonvalescence,“ říká primář urologie Rostislav Kuldan, který jako první robotický systém Da Vinci v ostravské Městské nemocnici vyzkoušel. (duben 2026)
Systém da Vinci je nejrozšířenější robotickou chirurgickou platformou na světě. V České republice je aktuálně instalováno 32 těchto systémů, které mají na kontě více než 55 tisíc robotických výkonů. (duben 2026)
Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou ostravští chirurgové, urologové, gynekologové i lékaři ORL operovat i v anatomicky složitých oblastech. (duben 2026)
Robotický sál vznikl rekonstrukcí bývalého oddělení ARO ve druhém patře pavilonu E4, které již nemocnice nevyužívala. (duben 2026)
Mnoho benefitů přináší systém také pacientům. „Jsou to nízké krevní ztráty, nízké riziko komplikací a rychlá rekonvalescence,“ ozřejmil Kuldan.

Výkony na sále jsou podle jeho slov o polovinu kratší, doba hospitalizace se zkracuje na třetinu. „Kromě urologie se na sále budou střídat další tři týmy – chirurgie, ORL a gynekologie,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Na investici ve výši 123,5 milionu korun se kromě Městské nemocnice Ostrava podílel také magistrát, který dal 47 milionů korun na stavební úpravy sálu.

Zdejší Da Vinci je už pátý v kraji, jde o jeho nejmodernější verzi. „Má nejnovější typ elektrokoagulace a má i integrovaný robotický stůl, který dokáže komunikovat se systémem, což ne všechny systémy Da Vinci umí,“ řekl František Tóth z firmy Synektik, jež operačního robota nemocnici dodala.

