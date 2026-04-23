Prvním operatérem, který ve středu robotický systém Da Vinci využil, byl primář oddělení urologie Rostislav Kuldan.
„Díky preciznímu 3D zobrazení a díky ramenům, které mají flexibilní konce imitující lidské zápěstí, nám to umožňuje operovat s maximální přesností, a to i v místech, kde už laparoskopie má své limity,“ popsal Kuldan výhody z pohledu lékaře.
Mnoho benefitů přináší systém také pacientům. „Jsou to nízké krevní ztráty, nízké riziko komplikací a rychlá rekonvalescence,“ ozřejmil Kuldan.
Výkony na sále jsou podle jeho slov o polovinu kratší, doba hospitalizace se zkracuje na třetinu. „Kromě urologie se na sále budou střídat další tři týmy – chirurgie, ORL a gynekologie,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
Na investici ve výši 123,5 milionu korun se kromě Městské nemocnice Ostrava podílel také magistrát, který dal 47 milionů korun na stavební úpravy sálu.
Zdejší Da Vinci je už pátý v kraji, jde o jeho nejmodernější verzi. „Má nejnovější typ elektrokoagulace a má i integrovaný robotický stůl, který dokáže komunikovat se systémem, což ne všechny systémy Da Vinci umí,“ řekl František Tóth z firmy Synektik, jež operačního robota nemocnici dodala.