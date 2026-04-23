„Bezohlednost nejvyššího stupně. Ohrožení životů posádky našeho vrtulníku i pacienta, pro kterého letěl,“ informovali o situaci záchranáři na Facebooku.
Soukromý dron se u heliportu v Krajské nemocnici Liberec podle nich nemá vůbec objevit. „Přesto se tam ve středu odpoledne proletoval. Naštěstí nezůstal bez povšimnutí kolemjdoucích a operační středisko na něj stihlo pilota vrtulníku Kryštof 18, který se zrovna chystal z heliportu vzlétnout, včas upozornit,“ přibližuje situaci mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
Dron se pohyboval ve vzdálenosti pět až padesát metrů od vrtulníku, a to nad i pod úrovní heliportu.
„Když zaznamenal, že o něm posádka ví, odlétl se schovat směrem k městu, po pár okamžicích se ale vrátil. Protože náš Kryštof 18 potřeboval urgentně vzlétnout k dalšímu pacientovi, velmi opatrně, a s dronem pod neustálým dohledem, nakonec odstartoval,“ pokračuje Georgiev, podle kterého to na bezohlednosti pilota dronu nic nemění.
„V době stavby v nemocnici každému přistání vrtulníku předchází pečlivá komunikace – upozornění na nutnost odklonu jeřábů, upozornění pro zaměstnance stavby a podobně. Pilot dronu určitě věděl, že silný vzduchový proud způsobený vrtulníkem může ovlivnit ovládání dronu,“ říká mluvčí záchranářů.
Střet s nekontrolovatelným dronem může podle něj vrtulník nejen poškodit, ale v ojedinělých případech způsobit i neovladatelnost vrtulníku.
„Naprostá ignorace jakéhokoliv nebezpečí pro vrtulník a jeho posádku, stejně jako ignorace toho, že vrtulník slouží k záchraně životů, nás šokuje. Ještě jednou moc děkujeme všem, kdo nás voláním na linku 155 na dron upozornili, a možná tak pomohli zabránit zbytečné nehodě,“ dodává Georgiev.