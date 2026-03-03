Jedna ze zakladatelek Zdeňka Brožová říká, že jsou zařazeni do rejstříku ministerstva školství, proto musejí splnit vše jako tradiční mateřské školy. „Jen k tomu používáme trochu jiné metody a místo. Naší učebnou je les,“ vysvětlila Brožová, která je zároveň zástupkyní ředitelky.
V zázemí má školka i spoustu běžných pomůcek, her a dětských knih. „Velkou část dne jsme venku, často přímo v lese, kde se dá dělat leccos zajímavého. Ve velkém zde využíváme přírodniny. Základem je důraz na přírodní pedagogiku, volnou hru, která nabízí prostor pro fantazii a rozvinutí vlastní hry, ale třeba i nudu. A také na hru s přínosným rizikem. Tím myslím třeba lezení po stromech. Pobyt venku přizpůsobujeme počasí,“ řekla ředitelka Marcela Ambrožová. Děti mohou ve venkovní učebně pod pergolou také obědvat a svačit.
V teplém zázemí školky děti odpočívají po obědě. Podle učitelů, kterým se v lesních mateřských školách říká průvodci, je základem správné oblečení. Pobyt na čerstvém vzduchu a změny teplot otužují dětský organismus, posilují imunitu a podporují soustředění i odolnost.
„Všímáme si, že když děti nejsou většinu dne mezi čtyřmi stěnami, jsou odolnější, nemoci se nešíří tak rychle. A navíc si budují vztah k přírodě a k místu jako takovému. Tam, kam chodíme, si děti všímají všeho, co do přírody nepatří. Sbíráme například odpadky a společně je odnášíme. Děti vedeme k samostatnosti,“ popsala Brožová.
Každé dítě má v lese svůj batůžek, samo si z něj umí vyndat láhev s pitím, svačinu nebo podsedák. Děti se naučí, že když je jim zima, musí se více obléct, samy vědí, kdy naopak jednu vrstvu z oblečení ubrat.
„Starší pomáhají mladším, zkušenější nováčkům. Zapojujeme děti do běžných činností, aby věděly, že koš se musí vynést, stolek po jídle utřít. Mohou si samy namazat chleba pomazánkou, dozdobit svačinu ovocem nebo zeleninou podle svých chutí. Protože topíme dřevem, každý může pomoci tím, že vezme z hromady polínko a odnese ho do dřevníku,“ přiblížila Brožová.
Většina dětí z lesní školky míří podle učitelek do prvních tříd alternativních škol. „Máme ale i prvňáčka, který se bez problémů začlenil do třídy na běžné základní škole. Mireček je důkazem, že lesní mateřská škola připraví dítě i ke klasickému vzdělávání,“ uzavřela Marcela Ambrožová.