Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění

  15:24,  aktualizováno  15:24
Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky. Ta vzniká v části právě rekonstruovaného pavilonu C, který bude po úpravách sloužit i potřebám onkologie. Kraj rovněž plánuje pořídit do Chebu mamograf, který tu chybí.
Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)
Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022) | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Už máme k dispozici smlouvy o podnájmu se čtyřmi zdravotnickými společnostmi, které provozují stomatologické obory. Měly by platit nájemné 180 korun za metr čtvereční, vybavení budou mít vlastní. Plus k tomu budou hradit energie a další náklady, vzniklé provozem. Ordinace by mohly začít fungovat někdy v červnu, pokud nedojde ke komplikacím na stavbě,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kubis.

Podle jeho slov v Chebu začne působit celé spektrum stomatologických oborů včetně ortodoncie. „Lékaři zde budou moci poskytovat i zákroky v anestezii, což je podle mého názoru určitým bonusem. Celkem by tu mělo vzniknout 15 křesel včetně dentální hygieny,“ dodal hejtman.

V Chebu se také chystá stavba urgentního příjmu. Aktuálně kraj hledá firmu, která ho postaví. „Do dvou měsíců bychom mohli vědět výsledky tendru,“ konstatoval krajský radní Erik Klimeš.

Podle jeho slov by vznik urgentu měl přijít na částku okolo 50 milionů korun. „V Chebu se nebude stavět samostatná budova, půjde o úpravu vnitřních prostor pavilonu B,“ dodal Klimeš s tím, že zároveň kraj pokračuje s výstavbou a přípravou urgentních příjmů v dalších dvou nemocnicích a to v Sokolově a Karlových Varech.

Na všechna tři nová akutní příjmová oddělení získal evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 179 milionů korun. Celkové náklady budou ale výrazně vyšší. S žádostí o navýšení dotace kvůli tomu, že v regionu chybí fakultní nemocnice a že patří mezi strukturálně postižené, ale Karlovarský kraj neuspěl.

V sokolovské nemocnici, kterou provozuje soukromá společnost Penta Hospitals, zahájil samotnou stavbu urgentu loni v létě. Práce by měly stát bezmála 126 milionů korun a hotovo by mělo být za 15 měsíců, tedy letos na podzim. V karlovarské nemocnici se počítá s výstavbou čtyřpodlažního objektu, v jehož spodní části urgentní příjem bude. Celkové náklady jsou odhadované na půl miliardy korun.

Zároveň kraj také vypsal pro Cheb výběrové řízení na projektanta pro magnetickou rezonanci a heliport. „Místo pro přistání vrtulníku by mělo vyrůst v prostoru mezi pavilonem C a areálem hasičů. Prostor pro magnetickou rezonanci vznikne poblíž. Je to z důvodu, že magnet bývá jedním z prvních vyšetření, které člověk absolvuje, když jej záchranáři přivezou například od dopravní nehody,“ vysvětlil Klimeš.

V Chebu se také rekonstruuje pavilon C, kde po dokončení úprav najde zázemí onkologické oddělení. Po modernizaci bude disponovat 19 lůžky v dvoulůžkových pokojích se sociálním zázemím, z nichž budou 2 pokoje s možností zvýšeného monitorování pacientů. K dispozici bude i jeden nadstandardní pokoj s přistýlkou. Dojde k výměně přístrojové techniky, včetně lineárního urychlovače. Hotovo by mělo být ještě letos.

