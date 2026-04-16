Soud rozhodne o prodloužení vazby obviněného Jiřikovského z bitcoinové kauzy

  7:30, aktualizováno 7:30
Městský soud v Brně bude od 9 hodin opět rozhodovat o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou kauzou kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce.
Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského.
Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiřikovský

Tomáš Jiřikovský čelí kromě obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti nově také obvinění ze zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, a to v souvislosti s provozováním darknetového tržiště Nucleus Market.

„Nově je obviněnému kladeno za vinu provozování darknetového tržiště Nucleus Market, prostřednictvím něhož byly v období od října 2014 do dubna 2016 nabízeny a prodávány nelegální komodity, primárně omamné a psychotropní látky,“ uvedl na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Tomáš Jiřikovský (2018)
Státní zástupce Ondřej Šrámek novinářům sdělil, že soudce ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Nepřesvědčila jej ani řada záruk. „Stále trvají důvody předstižné i útěkové vazby,“ shrnul Šrámek. (11. prosince 2025)
Státní zástupce Ondřej Šrámek novinářům sdělil, že soudce ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Nepřesvědčila jej ani řada záruk. „Stále trvají důvody předstižné i útěkové vazby,“ shrnul Šrámek. (11. prosince 2025)
I když se Jiřikovský proti vazbě bránil odvoláním ke krajskému soudu a poté podal i ústavní stížnost, nikde neuspěl. Ústavní soud se naopak zastal verdiktů Městského i Krajského soudu v Brně a potvrdil důvodnou obavu z útěku obviněného do zahraničí.

Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna 2025. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a letos.

Podle policie Jiřikovský v roce 2015 zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Tomáš Jiřikovský (2018)

Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy po jeho obvinění tehdy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kvůli kterým může být obviněný vzat do vazby.

Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody, rozhodl o ní loni 17. srpna. Krajský soud po Jiřikovského stížnosti ve věci rozhodoval 19. září. Stížnost zamítl.

Takzvaná bitcoinová kauza začala v květnu 2025, týká se přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval na svou funkci, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

