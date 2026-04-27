„Myslím, že by to měl udělat každý, ne jen koukat kolem sebe, nebo dokonce odjet pryč. To, co jsem udělal, beru jako samozřejmost. Jsem rád, že jsem mohl pomoci,“ poznamenal Dan.
To, co udělal, však výrazně převyšovalo obvyklou pomoc v těchto případech.
Profesionální řidič Dan přijel se svým kamionem k nehodě poblíž Bučovic jen asi deset sekund poté, co osobní auto po čelní srážce s jiným kamionem skončilo v poli. Uvnitř zůstali uvězněni muž a žena s těžkými zraněními.
|
Dan okamžitě zamířil k vraku auta. „Vozidlo bylo převrácené na bok a hrozilo, že se převrátí na střechu, což představovalo velké riziko nejen pro zraněné uvnitř, ale i pro zachránce. I přesto se k autu dostal a začal jednat. Požádal přítomné, aby pomohli tím, že vozidlo přidržovali a snažili se zabránit jeho převrácení,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Uvnitř auta se zachránce dostal k těžce zraněnému muži, který měl amputovanou ruku a silně krvácel. „Bez váhání si sundal pásek z kalhot a použil ho jako škrtidlo, čímž zastavil masivní krvácení. Pod mužem objevil ženu, která byla při vědomí a komunikovala. Společně s dalším svědkem ji opatrně vytáhli z vraku a následně se o ni postarali další přítomní lidé,“ vylíčil Vala.
Dan může být inspirací pro každého, vyzdvihují policisté
Když Dan ucítil zápach unikajících pohonných hmot a kouř, postříkal místo hasicím přístrojem. Zároveň celou dobu uklidňoval zraněného muže, kterému pomáhal zůstat při vědomí až do příjezdu zdravotníků. Ti pacienta po ošetření transportovali vrtulníkem do brněnské nemocnice, kam v sanitce zamířila i vážně zraněná spolucestující.
„Danovo jednání bylo odvážné a především rozhodující, protože v podobných situacích často rozhodují minuty a někdy i vteřiny. Jeho reakce může být inspirací pro každého z nás nebát se jednat a pomoci druhým. Někdy stačí řídit se pokyny operátorů na lince 155, kteří vás při poskytování první pomoci dokážou navést krok za krokem,“ poznamenal Vala.
|
Počínání Dana bylo o to obdivuhodnější, že se jím nikde nechlubil. Dohledat jej a zjistit podrobnosti se povedlo až po iniciativě vděčné rodiny zraněného muže.
Policisté uvedli, že za první letošní čtvrtletí evidovali na silnicích jižní Moravy 1 221 dopravních nehod, při nichž zemřelo 14 lidí, dalších 16 bylo těžce zraněno a 539 jich utrpělo lehká zranění. „I tato čísla připomínají, jak důležité je umět reagovat v krizových situacích. Právě díky lidem, jako je Dan, mají zranění vyšší šanci na přežití a následné zotavení,“ vyzdvihl Vala. „Buďte jako Dan,“ zaznělo na videu zveřejněném policií.