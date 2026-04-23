Trasa se táhne přes šest mostů a měří 2,5 kilometru. Propojuje nádraží a železniční zastávku, tedy jižní a severní část města. „Je velmi frekventovaná, a pokud si ji projdete, potkáte desítky dalších lidí,“ komentoval starosta Veselí Vít Rada. Celkové náklady dosáhly necelých 60 milionů korun, přičemž město získalo dotaci 42 milionů z evropských fondů.
„K nové stezce patří i zábradlí, mobiliář a úsporné veřejné osvětlení. Intenzitu světla v noci snižujeme, takže od půlnoci do čtyř hodin ráno svítí lampy jen minimálně. Jedna má v těchto hodinách výkon zhruba tři až pět wattů, což je velmi úsporné, a přitom bezpečné pro ty, kdo se tady v nočních hodinách pohybují,“ vysvětlil Rada.
Spolupráci ocenil také zástupce Správy železnic Emil Hrdlička. „Máme velkou radost, že se podařilo využít opuštěné železniční těleso právě tímto způsobem. Sám jsem si trasu několikrát projel ještě po štěrkové úpravě a dnešní asfaltový povrch je opravdu o dva levely výš,“ komentoval.
Město se v minulosti snažilo získat pozemek pod bývalou tratí do svého majetku. To se povedlo v roce 2018. Další roky patřily zpracování projektové dokumentace a v roce 2021 bylo vydáno stavební povolení.
O záměru cyklostezky se ale diskutovalo mnohem dříve, už od roku 2008. Vedení města zpracovávalo dopravní studie a získalo souhlas silničního správního úřadu i policie. Technici se pustili do předběžných prohlídek mostů. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno letos na jaře.
Bývalý železniční násep ve Veselí nad Lužnicí křižuje řeky Lužnici, Nežárku a jejich propojení Degárku. „Práce tady byla zajímavá hlavně kvůli řekám. Zažili jsme i období povodní před dvěma lety,“ připomněl Pavel Jehně z dodavatelské firmy Edikt.
Vlaky jsou jen vzpomínkou. Stezku ze Slavonic zaplní cyklisté a bruslaři
„Pod námi se valila voda, někde až moc. Bylo to v září 2024, to už jsme měli spodní stavby hotové a pracovali jsme na římsách. Dívali jsme se na to z výšky, nás to přímo neohrozilo, ale byly to opravdu zajímavé chvíle,“ popisoval.
I Jan Viktora z firmy Colas, která upravila povrch, potvrdil, že si lidé trasu osvojili už před úpravou. „Neustále jsme se tu potkávali s cyklisty. I když jsme měli bagr nebo náklaďák přes celou šířku, stejně se snažili projít. Někdy i křovím, když to jinudy nešlo. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ zavzpomínal.
Soběslav shání vhodnou dotaci
Zatímco ve Veselí nad Lužnicí už lze na cyklostezku vyrazit, v Soběslavi zatím finišují s dokumentací. I tam ji plánují v místě, kudy vedly koleje předtím, než tam postavili železniční koridor. Pražce už jsou pryč.
„Zůstal tam jen železniční vršek s hrubým kamenivem. Chodit se tudy jakž takž dá, ale jezdit na kole zatím určitě ne,“ uvedl soběslavský starosta Pavel Lintner. Mostky, které byly dosud hlavní překážkou projektu, už jsou odstraněné. „Jeden vedl přes silnici, druhý překlenoval malý potok a místní cestu. Potok je svedený do trubek a cyklostezka tudy povede po rovině a bude se křížit se silnicí i cestou v jedné úrovni,“ popsal.
V Soběslavi mají nový přestupní terminál, starou trať nahradí cyklostezka
Město pokročilo ke stavebnímu povolení. „Snažíme se sehnat vhodnou dotaci, a pokud to bude možné, začala by příští rok první etapa,“ dodal Lintner.
Jihočeský kraj chce využít toho, že modernizací IV. železničního koridoru zůstávají v krajině další opuštěné náspy staré trati. To bude i případ úseku mezi Nemanicemi a Ševětínem, kde koleje povedou v nové trase, na níž budou i dva několikakilometrové tunely. Pokud Správa železnic zachová původní těleso, kraj ho plánuje postupně proměnit v cyklostezku a propojit s dalšími v regionu. Už má na projekt vytvořenou studii.