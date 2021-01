Oprava střechy zlínské porodnice je delší a dražší, má prohnilé krovy

Gynekologicko-porodnické oddělení a dětské oddělení Baťovy nemocnice je od podzimu schované pod lešením kvůli opravám. Ženy po operaci, maminky po porodu, hospitalizované starší děti či zdravotnický personál budou muset větší hluk nebo vibrace vydržet zřejmě ještě do konce ledna.

Už teď je ale jasné, že nemocnice zaplatí za opravy 31. budovy více než nasmlouvaných osm milionů korun. Přesná částka se zatím neví.

„Do střechy na této budově zatékalo, proto jsme se rozhodli pro výměnu střešního pláště. Až když firma s prací začala, ukázalo se, že dřevěné krovy jsou prohnilé a je potřeba je vyměnit. Tím se práce prodraží,“ vysvětlil Radomír Maráček, předseda představenstva Baťovy nemocnice.

S tím, že bude konstrukce střechy sedmipodlažní budovy v tak katastrofálním stavu, se původně nepočítalo. Stavbaři museli krovy odstranit a pořídit nové.

„Nemohli jsme konstrukci nechat tak, výměna byla nutná,“ popsal provozně-technický náměstek nemocnice Ladislav Valášek.

Jedná se o výměnu více než poloviny střešní konstrukce, tedy práce a materiál nad rámec uzavřené smlouvy. Její součástí je kromě výměny střešního pláště také rekonstrukce balkonů ve čtvrtém, pátém a šestém podlaží. Balkony v nižších patrech už byly hotové dříve.

Čunek: Pro maminky to znamená sbíječky, prach a hluk

Rekonstrukci financuje sama nemocnice, připravovala ji však ještě za minulého vedení Zlínského kraje v čele s lidoveckým hejtmanem Jiřím Čunkem.

„Oprava měla být rychlá, za pár týdnů hotová, ale ukázalo se, že střecha je prohnilá. Pro maminky a jejich miminka to znamená sbíječky, prach a hluk. Pořád si stojím za tím, že je rozumnější postavit novou nemocnici, než opravovat za pochodu současnou,“ poznamenal Čunek.

Jeho nástupci ale s novou krajskou nemocnicí nepočítají a chtějí se vrátit k plánům postupných staveb a oprav zpracovaných v generelu z roku 2008. Stavební ruch by se pak měl znovu dotknout i porodnice.

„Při opravách čehokoliv se nelze vyhnout určitému nepohodlí, to asi všichni chápou. Jde o to, aby byla příprava důkladná a promyšlená po stavební i provozní stránce,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová (ČSSD).

„Je velkou výhodou pavilonového uspořádání Baťovky, že opravy mohou probíhat po částech. Naopak velkým problémem jsou rekonstrukce v nemocnicích stavěných jako monobloky,“ dodala.

Už připravenou rekonstrukci dřívější vedení nezahájilo

Zmíněný materiál z roku 2008 počítal s kompletní rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení a k němu přiléhající budovy číslo 32 s oddělením dětské jednotky intenzivní péče.

Práce měly přijít na řadu ve třetí etapě hned po stavbě centrálního pavilonu, chirurgického pavilonu a dostavbě dětského oddělení. Podle tehdejších cen měly vyjít na 430 milionů korun.

Částečnou změnu přitom mohla mít 32. budova za sebou. Před sedmi lety měla zlínská nemocnice připravený projekt na její rozšíření, rekonstrukci a nadstavbu tak, aby mohlo vzniknout dětské oddělení.

To je momentálně rozptýlené po areálu na třech místech a například starší děti mají lůžka právě v sousední porodnici. Díky úpravám za zhruba 50 milionů korun mělo být dětské oddělení pod jednou střechou.

Výběrové řízení na zhotovitele ale nemocnice zrušila, protože by se stavební práce termínově překrývaly s pracemi na zateplení chirurgie. To by znamenalo, že by nefungovaly operační sály na dvou místech.

Podle tehdejšího krajského náměstka za zdravotnictví Lubomíra Nečase se jednalo o manažerské selhání vedení nemocnice, jejímž ředitelem byl v té době Pavel Calábek. Propadla kvůli tomu už schválená třicetimilionová dotace.