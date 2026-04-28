Informace o hříšnících systém odesílá městské policii k vyřešení.
„Musím jet rychlostí maximálně 45 kilometrů za hodinu, aby kamery stíhaly čitelně snímat registrační značky,“ říká řidička Vladimíra Vlčková.
Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami
Vedle volantu má umístěný monitor, který je rozdělený na pět částí. Čtyři patří záběrům z jednotlivých kamer. Když snímají zaparkované vozy, jejich registrační značky v záběru zčervenají. Na páté části obrazovky je výsek mapy, na níž je vidět, kudy auto technických služeb právě projíždí.
Ve Zlíně je aktuálně 789 placených parkovacích míst na cestách, které nejsou za závorou. „Všechna místa zvládnu projet za hodinu, někdy za dvě hodiny. Záleží na tom, jak hustý je silniční provoz,“ přiblížila Vlčková.
Dospělí na kamery nereagují, děti občas zamávají
Technické služby nový systém kontroly parkování začaly na zkoušku používat loni na podzim. Ve stálém provozu ho mají od začátku letošního roku.
„Zkušenost s ním mám zatím jenom dobrou,“ sdělila Vlčková, jejíž povinností je systém zapnout a vypnout. O nic jiného se starat nemusí. V kufru auta je počítač, který ihned zkontroluje, zda mají řidiči zaplaceno.
„Technické služby pouze sbírají data, neprovádí jejich vyhodnocování a nedávají za přestupky pokuty,“ nastínil ředitel technických služeb Jakub Černoch.
„Počítač v autě se v reálném čase doptává naší databáze, jestli má registrační značka přiřazenou platbu, nebo nemá. Podle toho vyhodnocuje, jestli má záznam postoupit městské policii k vyřízení, protože jde o podezření z přestupku, nebo ho smazat,“ doplnil.
Lidé na auto s kamerami v ulicích příliš nereagují. Jenom děti do kamer občas zamávají.
Když ho ale technické služby prezentovaly, na sociálních sítích lidé reagovali i negativně. Vadilo jim, že jsou ve městě pod dohledem dalších kamer.
Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert
„Za mě další buzerace. Má to i svůj odborný termín – kyberšikana. Jako bychom neměli dost radarů a podobných zařízení, které nikdy nespí,“ podělil se o svůj názor jeden z diskutujících. „Tak aspoň v něčem doháníme Čínu. Kamera na každém rohu, všichni pod dohledem. Teď nám Evropská unie ještě bude sledovat digitální komunikaci,“ uved
„Touto cestou určitě nedohlížíme na lidi,“ odmítá kritiku Černoch. „Podstatou systému je, že nositelem informace, jestli má řidič zaplaceno, nebo ne, je registrační značka. A tu bylo nutné zadávat do parkovacího automatu od roku 2021,“ připomněl.
Neplatících hříšníků ubývá
Nikdo z technických služeb nemá k zaznamenaným registračním značkám přístup. „Je to zefektivnění práce se stoprocentní funkčností. Stroj vylučuje jakoukoliv lidskou chybu i případné ovlivnění,“ poznamenal Černoch.
Podle něho jde především o to, aby se ve Zlíně zlepšila situace s parkováním. „Chceme, aby řidič našel vždycky jedno volné místo, když přijede na kterékoliv parkoviště ve městě,“ zmínil Černoch.
Zlínští řidiči jsou poměrně zodpovědní, před kamerovými kontrolami jich poctivě platilo 70 až 80 procent. Po jejich zavedení by to mělo být až 95 procent. Ti, kteří někde zkoušeli stát bez placení dlouhodobě, si to už většinou rozmysleli.
Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli
Přizpůsobit se pojízdným kontrolám auta s kamerami prakticky nelze. Časy jízd jsou generované náhodně a nelze v nich najít systém.
To, že je nový způsob kontroly účinnější, dokazují čísla. Například loni v únoru zlínští strážníci zjistili 331 neplatičů, kamery letos ve stejném měsíci 402. V březnu 2025 jich bylo 277, v březnu 2026 už 418. Tento počet by se ale mohl snižovat s tím, jak budou lidé postupně zjišťovat, že vyhýbat se placení za parkování se jim nevyplácí.
„Efektivita kontroly je daleko větší. Přejeme si, aby lidé platili poplatky, ne pokuty,“ poznamenal mluvčí městské policie Pavel Janík.
První auto zdarma, druhé místo za peníze. Ve Zlíně řeší parkovací zóny
Strážníci, kteří kontrolovali parkování, se věnují jiným činnostem, například dalším přestupkům v dopravě, kterých přibývá. Loni v únoru jich bylo 3 169, letos 3 380. A loni v březnu 3 189, letos 4 103.
Kontrolní systém stál i s technickou podporou na čtyři roky a novým automobilem přibližně tři miliony korun. Zatím je nainstalovaný na staré Škodě Fabia, pak bude na nově pořízeném elektromobilu, což bude do budoucna provozně udržitelnější.
Stejnou nebo obdobnou technologii používají v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci.