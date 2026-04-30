Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

  9:14,  aktualizováno  9:14
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé. Dopravce nakoupil tři.
foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Veřejnosti se souprava ukázala při představovací jízdě. A zastavila i v Otrokovicích. „Nízkopodlažní soupravy Talgo S6 disponují technologií pasivního naklápění, která zvyšuje jízdní komfort, a jsou vybavené klimatizací,“ zmínil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Pasivní naklápění je pro cestující příjemnější při projíždění zatáček. Horní část vozu má určitou volnost a při průjezdu obloukem se „vyvěsí“ dovnitř zatáčky.

„Naše konkurence v rámci dálkové dopravy nabízí převážně vysokopodlažní vlaky, kde vstup přes schody může rodiče s dětmi, starší cestující, cyklisty nebo cestující na vozíčku odradit,“ podotkl ředitel Leo Express Peter Köhler.

V soupravě je kromě ekonomické a byznys třídy také bistrovůz. Jezdí maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu a ve Španělsku zajišťuje spojení například z Madridu do Almeríe či z Valencie do Cartageny.

Od konce dubna budou jezdit dva zpáteční spoje mezi Prahou a Bratislavou, ranní a odpolední. Zastavovat budou v Otrokovicích a Starém Městě.

„Pouze ranní spoj ve směru na Prahu nezastavuje v Hulíně z důvodu kapacitního omezení ve stanici a nutnosti vejít se do vyhrazených časů na koridoru a zachování jízdních časů,“ sdělil Sedlařík. „V budoucnu bychom chtěli, aby všechny naše vlaky zastavovaly i v této stanici,“ doplnil.

Leo Express dříve vypravoval spoje mezi Zlínským krajem a Prahou, teď se vrací k původnímu konceptu, který rozšiřuje na Slovensko. K zavedení nových by navíc časem mohly přibýt další.

„Leo Express plánuje další růst počtu linek i spojů. V případě zájmu cestujících je možné, že v budoucnu přidá i další spoje ve Zlínském kraji,“ připustil Sedlařík.

Podle něho můžou lidi lákat přímé a pohodlné spoje a cena jízdenek začínající na 99 korunách.

„Důležité je i napojení na spádovou oblast Zlína a další města blízko zastávek, jako je Uherské Hradiště či Kroměříž. V neposlední řadě spojení umožní další podporu cestovního ruchu ve Zlínském kraji,“ míní Sedlařík.

Od letošního prosince chce začít jezdit z Prahy přes Zlínský kraj do Hodonína také RegioJet, který dříve ze Starého Města do Prahy jezdíval. Počítá s jedním spojem denně tam a zpět.

15. srpna 2025

