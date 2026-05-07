Kroměříž vyhrála soud kvůli vyšší dani pro majitele neudržovaných staveb

Žalobu proti němu podal spolumajitel jednoho z domů a rozsudek mluví v jeho neprospěch. Vedení města si připouštělo, že opatření může skončit u soudu. Výsledek ho těší.
„Čekali jsme, že to vyhrajeme, jinak bychom toto opatření nedělali. Věděli jsme, že existuje riziko napadení žalobou. Soud ale naši argumentaci přijal. Víc pochopíme z písemného odůvodnění rozsudku,“ zmínil místostarosta Jan Hebnar, který má tuto věc v kompetenci.
Dům stojí na začátku Riegrova náměstí. Má zatlučená okna a dveře, propadlou střechu. Jeho spolumajitel Miroslav Popovský s verdiktem soudu nesouhlasí.
„Domnívám se, že je opatření obecné povahy nezákonné a soud se s tím během jednání dostatečně nevypořádal. Jeho odůvodnění bylo vachrlaté,“ míní Popovský. „Počkáme si na zaslaný rozsudek a na jeho základě zvážíme, jestli podáme, nebo nepodáme kasační stížnost,“ naznačil.
|
Majitelům zanedbaných budov město zvýšilo daň z nemovitosti, patrně padne žaloba
Podle Krajského soudu v Brně, který ve věci rozhodoval, má město k takovému kroku pravomoci, jež jsou mu dány zákonem. „Zákonodárce nestanovil žádná jasná kritéria či omezení pro výběr nemovitostí, jimž může obec daňový koeficient zvýšit. Samospráva obcí má tedy velký prostor pro své politické uvážení a soud musí k jejímu rozhodnutí přistupovat zdrženlivě,“ nastínila mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. „Město Kroměříž ze zákona nevybočilo,“ konstatovala.
Neudržované domy vyžadují větší údržbu
Město argumentovalo tím, že neudržované domy kazí estetický dojem turistů z návštěvy Kroměříže a navíc s nimi má spojené vyšší náklady, jež se týkají například údržby. Podle Hebnara z domu na Riegrově náměstí opadávala omítka a město muselo kvůli bezpečnosti lidí uzavřít chodník, který kolem něho vede. Popovský naopak zpochybňuje, že by jeho objekt radnici přinášel zvýšené náklady.
„Podle krajského soudu opuštěné a zanedbané nemovitosti mohou vyvolávat na území obce negativní důsledky a přinášet obci náklady,“ sdělila Belkovová. Upřesnila, že dům stojí v centru města, kde jsou památky UNESCO, není užívaný, je v havarijním stavu a stavební úřad od roku 2016 vydává rozhodnutí, kterými se snaží vlastníky přimět k zabezpečení stavby. Místo toho však měli provést nepovolené stavební úpravy.
„Město uhradilo již dva projekty zabezpečovacích prací a náklady na ně muselo po navrhovatelích vymáhat v exekuci,“ poznamenala Belkovová. „Krajský soud proto naznal, že město Kroměříž mělo dobré důvody, proč právě dům navrhovatelů zařadilo mezi ty, kterým zvýší koeficient daně z nemovitých věcí.“
Uskuteční se neveřejné zasedání
Popovský říká, že chtěl dům opravit, ale brání tomu soudní spory s majiteli sousedního objektu. To, že město bude vydávat opatření obecné povahy i na příští rok, se mu nelíbí.
„Loni byly parlamentní volby a letos budou komunální. Chtějí asi občanům ukázat, že mají sílu totalitního hráče. Chtějí si hrát na autoritářský režim. Dnes je moderní se povyšovat na občana,“ míní Popovský.
|
Majitelé zanedbaných domů v Kroměříži protestují proti vyšší dani, rozhodne soud
Mezi více zdaněnými objekty je ještě bývalý biskupský pivovar a sodovkárna a někdejší sídlo společnosti Elma-Therm. Oba vlastní společnost PMS Reality. Dále bývalý hotel Haná mezi Velkým náměstím a Křižnou ulicí.
Město jich loni schvalovalo více, ale jeden objekt majitel zboural, další se pustí do jeho opravy a město se navíc dohodlo s firmou PMS Reality na odkoupení chátrající budovy na Slovanském náměstí. Hodlá ji přestavět a zatím vybírá nejvhodnější způsob jejího využití.
„Během května proběhne neveřejné zasedání zastupitelstva, kde se budeme bavit o tom, co bychom tam chtěli mít. Zastupitelé podali devět odlišných návrhů. Musíme je vyhodnotit a najít konsenzus,“ nastínil Hebnar.
|
Staré Město a Kroměříž zvyšují zdanění nemovitostí pro obchodní řetězce
V úvahu přichází sociální bydlení, komunitní centrum či rozšíření knihovny. Do konce roku by měla být zpracovaná studie na vybraný záměr.
Peníze z daně z nemovitosti náležejí obci. Daň mohou zvyšovat úpravami místního koeficientu, kterým se násobí její výše stanovená státem. „Tímto krokem se nesnažíme získat více peněz do městské kasy, ale chceme majitele motivovat k tomu, aby se zanedbanými nemovitostmi něco dělali,“ tvrdí Hebnar. „Kroměříž je městem s památkami UNESCO a zmíněné nemovitosti jí dělají ostudu,“ dodal.