„Žádáme volené zástupce obcí, aby tyto informace předali svým občanům formou vyvěšení písemnosti na úředních deskách, případně i jiným v místě obvyklým způsobem,“ uvedl v dopise obcím hejtman Vysočiny Martin Kukla. Veřejné projednání bude také zpřístupněno prostřednictvím online přenosu.
V rámci veřejné akce bude možné klást dotazy ústně přímo v sále, případně i online. Připomínky je možné uplatnit výhradně písemnou formou do patnácti dnů od veřejného projednání, tedy do 1. června tohoto roku.
Ministerstvo pro místní rozvoj 14. dubna zveřejnilo návrh změny Územního rozvojového plánu, kterým se vymezují akcelerační oblasti celostátního významu pro obnovitelné zdroje energie. Krajský úřad na Vysočině vydá ke čtrnácti navrženým akceleračním oblastem v kraji stanoviska do 14. května. Vyjádření vydají i krajští radní.