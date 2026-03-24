Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

Scénář byl pokaždé stejný. Žena se na pracovišti odboru azylové a migrační politiky objevila jen v termínech, které jsou pro cizince s dočasnou ochranou povinné. Jakmile dostala potřebné potvrzení, zase zmizela v zahraničí. Podle policie takto podváděla od ledna 2023 až do současnosti.
„Podezření se potvrdilo kontrolou cestovního pasu. Bylo zjištěno, že se cizinka trvale nezdržuje na území České republiky a přijíždí sem účelově jen kvůli administrativním úkonům nebo kontrolním termínům na úřadu práce,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Po převzetí sdělení podezření byla žena propuštěna na svobodu.
Jedna z podvodnic peníze vrátila
Třicetiletá žena ale nebyla jediná, koho policisté z oddělení dokumentace v uplynulém týdnu zadrželi. Dopadli i další dvě cizinky. Celková škoda v těchto třech případech přesáhla 1,1 milionu korun.
|
Zatímco dvacetiletou dívku, která neoprávněně vyčerpala přes 161 tisíc korun, čeká standardní soudní řízení, třiašedesátiletá žena zvolila jinou cestu. Poté, co ji policisté obvinili z podvodu se škodou 192 tisíc korun, projevila účinnou lítost.
„V tomto případě byl využit institut odklonu v trestním řízení. Cizinka neoprávněně čerpané dávky zaplatila zpět a navíc zaslala 27 858 korun na fond obětí trestných činů,“ upřesnila mluvčí Čírtková s tím, že žena byla následně propuštěna na svobodu.
Digitální stopa a blacklist
Policisté na Vysočině upozorňují, že podobných případů přibývá. Pracovníci u přepážek jsou ostražití a čím dál častěji si všímají nesrovnalostí – například smyšlených adres nebo údajů v evropské databázi Entry/Exit system, které jasně ukazují, že dotyčný v Česku fakticky nežije.
|
Moderní technologie navíc umožňují policii sledovat pohyb cizinců i jejich finanční toky zpětně. „Operativním tipováním lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na takzvaný blacklist,“ vysvětluje Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Podle něj je pak odhalení podvodníků jen otázkou času. „Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo,“ podotkl Chaloupka.