Jedna jízdenka pro celou cestu. Aplikace Můj vlak na Vysočině zahrne i autobusy

  15:08,  aktualizováno  15:08
Cestování po Vysočině bude od března jednodušší. Lidé si v aplikaci Můj vlak od Českých drah nově pořídí jízdenky i na autobusy a MHD v Jihlavě, Třebíči či Novém Městě na Moravě, které jsou zapojeny do systému Veřejné dopravy Vysočiny.
Řada cestujících používá při přepravě MHD v Jihlavě tzv. Jihlavskou kartu,...
Jeden klik v mobilu zajistí cestu z vlaku či autobusu v regionu až na trolejbusovou zastávku v krajském městě. Systém navíc automaticky vybere ten nejvýhodnější tarif pro zvolenou trasu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Aplikace po zadání trasy automaticky nabídne nejvýhodnější tarif. „Rozšíření nabídky výrazně zjednodušuje cestování. Vyřeší se tím například problematický výjezd z Jihlavy, kde v MHD nebylo možné koupit jízdenku pro navazující spoje,“ uvedl hejtman Martin Kukla.

Lidé si tak nově koupí jeden doklad na celou cestu. „Cestující si pořídí jízdenku de facto od domu k domu, například z autobusové zastávky v Brtnici až na trolejbusovou zastávku u jihlavské zoologické zahrady,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Jízdenka je vázaná na mobilní zařízení a v autobusech se prokazuje naskenováním QR kódu u strojku, v městské hromadné dopravě jej kontroluje revizor či řidič.

