Dostavba koupaliště se opět odkládá, zastupitelé Světlé odmítli dotaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí Světlé přikleplo částku 36 milionů korun. Peníze z programu na regeneraci brownfieldů byly konkrétně určeny na přestavbu a rekonstrukci budov v areálu plovárny. Z nich chtěla radnice vytvořit zázemí budoucího koupaliště, klubovny a restauraci s bowlingem.

Navazující činnosti však měly být plně v režii města. Práce na vybudování biotopu, instalaci technologií a úpravě celého areálu či jeho vybavení byly sečteny na dalších zhruba sto milionů. A to momentálně pětitisícová Světlá nad Sázavou nemá a v nejbližší době ani mít nebude.

„Nebylo lehké tak velkou dotaci odmítnout. Situací jsme se ale detailně zabývali, jednal o ní finanční výbor, nechali jsme si udělat podrobné rozbory, pracovní jednání o tom mělo zastupitelstvo. Vzešel z toho jasný výsledek, že si takovou stavbu nyní nemůžeme dovolit,“ uvedl místostarosta Světlé Tomáš Rosecký.

Rozhodnutí podpořila drtivá většina zastupitelů. Proti nepřijetí dotace zvedli ruku jen dva členové z celkových jednadvaceti.

Starosta před Vánoci v dostavbu věřil

Výsledek jednání je o to překvapivější, že ještě na konci loňského roku starosta František Aubrecht plány na dostavbu areálu nacházejícího se jen pár desítek metrů od náměstí podrobně popisoval. A to včetně finančního zajištění.

„Uvidíme, jak si to kolegové zastupitelé přeberou a jak s tím v březnu při hlasování naloží. Pokud by projekt schválili, mohli bychom hned v roce 2023 začít. Svou část nákladů bychom našli,“ pověděl Aubrecht těsně před Vánoci.

Počítal, že projekt bude rozdělen na dvě etapy. Při té první se využije státní dotace, opraví se zanedbané budovy a postaví zmiňovaná restaurace. To mělo vyjít celkem na 70 milionů korun. Teprve až na to Světlá našetří, měl za dalších 70 milionů vzniknout biotop.

Nyní je ale jasné, že nezačne ani první etapa. Zastupitelé rozhodli hned, nečekali až na březen, kdy schvalují seznam investic na daný rok. „Na naši spoluúčast bychom si museli vzít úvěr. Přitom jeden, na sportovní halu, už splácíme. Ročně to je osm milionů. Další vysokou částku začneme splácet od příštího roku z druhého úvěru, který jsme si brali na rekonstrukci náměstí. Přidat si k tomu ještě koupaliště by bylo na úkor ostatních a nutnějších investic ve městě,“ řekl Rosecký.

Otevřené jsou všechny možnosti

Co s areálem, který centru Světlé dělá ostudu už přes třicet let, zatím není jasné. „Teprve se tím budeme zabývat. Otevřené jsou všechny možnosti,“ konstatoval místostarosta.

Projekt je podle něj možné o pár let odložit. Nabízí se rovněž jeho úprava tak, aby se stal výrazně levnějším. Možností je ale i kompletní přepracování záměru z biotopu na jinou formu koupaliště.

„Zájem obyvatel o najití vhodného místa k letnímu koupání je ve Světlé obrovský. Zřídit koupaliště je i nadále naší prioritou. Řešit to chceme i ve spolupráci se sousední Ledčí,“ zmínil Tomáš Rosecký deset kilometrů vzdálené město, které rovněž vybudování bazénu řešilo. A nakonec ho z důvodů vysokých nákladů rovněž odložilo.

Areálu se město znovu zbavit nechce

V žádném případě se však Světlá nechce areálu nedokončeného koupaliště znovu zbavit. Tak to udělala už jednou během privatizace počátkem devadesátých let minulého století. Později zjistila, že to byla chyba, a před pár lety ho zchátralý za deset milionů odkoupila zpět.

„Jedná se o krásný a velký areál v centru města. Je škoda, aby ležel ladem nebo aby ho majitel využil k něčemu, co se nám nebude zrovna líbit. Pro město je jeho získání strategickou investicí,“ vysvětloval před více než čtyřmi roky, když Světlá areál vykupovala, tehdejší starosta Jan Tourek, dnes krajský radní. S jeho slovy se ztotožňuje i současné vedení města.

23. července 2019

Za areálem pod Nádražní ulicí na břehu Sázavy je desítky let dlouhý příběh. Budovat se začal už na konci 80. let minulého století. Jenže krátce po listopadové revoluci a nedlouho před dokončením byly práce zastaveny a nedostavěný areál rychle chátral.

V privatizaci ho získal soukromník, který jeho část využíval ke svému podnikání, část pronajímal dál. V hlavní budově jeden čas bývaly hospody nebo diskotéka, později sklady.

Zpět městu se nemovitosti vrátily v roce 2017. Na svůj další osud si však ještě počkají.