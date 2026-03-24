„Poškozenou nejprve telefonicky kontaktoval muž vystupující jako policista, který ji informoval o údajném zneužití osobních údajů, a to ze strany osoby, která je v celostátním pátrání. Dokonce jí ve snaze získat na důvěryhodnosti přes WhatsApp zaslal výzvu k podání vysvětlení a pátrání po hledaném,“ popsal mluvčí krajské policie Tomáš Frolík.
Ženu následně falešný policista přepojil na další lidi včetně falešného zaměstnance České národní banky. Ten oběť během několikahodinového videohovoru přesvědčil k „zabezpečení“ peněz.
Poškozená, jejíž věk policie neuvedla, byla přesvědčena, že její peníze jsou opravdu ohroženy, a tak plnila zadané pokyny. „Tedy umožnila vzdálený přístup do svého zařízení a následně potvrdila celkem 51 odchozích plateb v celkové výši přes 24 milionů korun,“ uvedl Frolík.
Jeho kolegové v souvislosti s případem dokonce zveřejnili i dokumenty, které podvodníci ženě předložili, třeba falešný průkaz zaměstnance ČNB.
Bližší detaily, například zda šlo o peníze z osobních, či firemních účtů ženy, policie nesdělila. Opět ale varovala před takovou důvěřivostí.
„Mnozí si určitě říkají, že je to pořád dokola a vlastně už ani není možné, aby se to mohlo ještě někomu stát. Policejní statistiky však bohužel ukazují opak. Veřejnost je neustále upozorňována na narůstající počet sofistikovaných podvodů, při kterých se pachatelé vydávají za policisty nebo zaměstnance bank. Cílem těchto útoků je získat důvěru, dostat oběť do stresu a časové tísně, a poté ji připravit o finanční prostředky,“ podotkl Frolík.
Upozornění Policie ČR