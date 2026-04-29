Frekventovaná zastávka se na několik hodin proměnila v místo, kde lidé psali zamilované vzkazy a za odměnu si odnášeli drobnosti, například sladkosti nebo reklamní předměty.
„Anděl je jeden z největších přestupních bodů v Praze. Za dvě hodiny tudy prošly odhadem dva tisíce lidí,“ popisoval jeden ze zaměstnanců stánku.
Podle něj byl o akci velký zájem prakticky od začátku. „Lidi přijdou, něco si vezmou a jdou dál. Člověk se tady skoro nezastaví, musíme pořád doplňovat věci,“ uvedl.
Akce odstartovala dopoledne a potrvá až do 18 hodin. Kromě psaní vzkazů si mohli lidé odnést například pexeso, náramky, otvíráky na pivo nebo žetony do nákupních košíků. Za napsaný vzkaz pak dostali i zdravou sladkost.
Cestující si netradiční zastávku pochvalovali. „Je to milé, v dnešní době je málo pozitivních věcí. Ráda tady zanechám nějaký příjemný vzkaz,“ řekla jedna z kolemjdoucích.
V metru se můžete naladit hudbou
Předmájový čas mohou Pražané a turisté využít také kulturní akcí v metru. Ve vestibulech stanic Florenc C, Můstek A, Náměstí Republiky (Palladium) a Vltavská jim až do 17 hodin zahraje celkem 36 kapel.
Akce se koná ve spolupráci s Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka.