Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v Praze dopadli policisté v Polsku

  18:28
Muže podezřelého z vraždy ženy, jejíž ohořelé těl našli hasiči při likvidaci požáru v pražské Michli, zadrželi policisté v Polsku. Informovali o tom v pondělí na síti X. Dopadnout nebezpečného recidivistu se jim podařilo díky spolupráci s tamními policisty. Nyní bude Policie ČR žádat o jeho vydání do České republiky za účelem trestního řízení.

Při dopadení podezřelého podle policistů opět zafungoval Schengenský informační systém, jakožto společná pátrací databáze států EU, stejně jako předávání informací mezi českou a polskou centrálou SIRENE a styčným důstojníkem v Polsku.

Pátrání po možném pachateli vyhlásili policisté v pátek. Varovali veřejnost, že muž, po kterém nadále pátrají v souvislosti s nálezem ohořelého těla ženy v pražské Michli, může být ozbrojený. V minulosti u sebe nosil nůž či sekeru. Nyní je podezřelý z vraždy.

Připravujeme další podrobnosti.

Autor: