Prahou projela tramvaj s odborníky na duševní zdraví. Lidé si vděčně brali kontakty

  16:08,  aktualizováno  16:08
Dvě kamarádky, Kateřina a Helena, každá z jiného kouta Prahy, ráno spěchaly, aby stihly tramvaj číslo 17, která v 10:49 vyrazila ze stanice Výstaviště. Nezáleželo jim ale na tom, kam je odveze, jejich cílem byla cesta. Sedmnáctku s nápisem Duševní, ale také „Duše v ní“ vypravil v úterý na dobu sedmi týdnů magistrát na pomoc Pražanům s jejich psychickým zdravím, a zahájil tak kampaň města Pomoc na dosah.
Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)
Dalších 8 fotografií v galerii

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Do tramvaje, v níž se vezlo několik odborníků, přistoupily Helena s Kateřinou na Nábřeží Kapitána Jaroše.

„Mám autistického syna a nezvládám ho, potřebuju s ním pomoct,“ svěřila se Helena spolucestujícímu. Byl jím Kamil Rain, peer konzultant loni vzniklé příspěvkové organizace města Zahrada pro duši a sociální pracovník.

Helena mu sdělila, že péče o jejího pětiletého syna je pro ni náročná, protože je výbušný a dokonce ji i svou mladší sestřičku bije.

Dětem v nesnázích pomůže síť expertů, obracet se na ně mohou i školy

Aby se přišly poradit do tramvaje, napadlo Kateřinu, která má potíže z úplně jiného soudku. „Já jsem přišla po práci, o dceru, o bydlení. Jsem na ulici, mám dluhy, všechno špatně,“ vylíčila asi třicetiletá žena, zatímco už v rukou třímala letáky s kontakty na síť odborných pracovišť zaměřených na široké spektrum služeb pro potřebné.

„Pán mi poradil, abych šla tady, do Ječné ulice, na sociální, právní a poradní,“ ukazuje prstem na jednu z mnoha institucí na papíru a dodává, že by snad potřebovala úplně všechno, co na něm vidí. „Teď mám na výběr tolik, že nevím, kam dřív,“ zhodnotí.

Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících

Stejně spokojená je Helena, která už ví, kam zajít se synem. Rain ji poradil službu rodičovské předškolní péče v Praze 5. Jízda se podle nich vyplatila, ani jedna z žen neměla ponětí, kolik možností pomoci jim metropole skýtá.

Linka důvěry, Linka bezpečí, Centrum krizové péče VFN a mnohá další vykazují stále vyšší počty volajících Pražanů v krizi.

„Krizovým centrem RIAPS jen za loňský rok prošlo přes 2 000 klientů, kterým bylo poskytnuto necelých 3 000 různých konzultací, což jsou opravdu vysoká čísla,“ okomentovala ředitelka Centra sociálních služeb Praha Monika Korábová.

Také psychosociální modul v mobilní aplikaci Záchranka loni vyřídil přes 5 500 "volání o pomoc“, jak uvedla náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Mladí čelí tlaku. Dospělost není stabilní stav, říká psycholožka z Instagramu

Nárůst počtu pacientů zaznamenává také zdravotnická záchranná služba, podle Zdeňka Křivánka, náměstka ředitele ZZS, který je pověřen jejím řízením, vnímají záchranáři od roku 2023 osmnáctiprocentní nárůst počtu pacientů s akutními psychickými potížemi, u nichž zasahují. „Je strašně důležité se tomuto tématu věnovat,“ konstatoval Křivánek.

Život jako jízda

„Představte si svoji životní jízdu jako cestu tramvají. A každý z nás má svoji trasu. Někdy je to hladká jízda, jindy přijde nečekaná překážka nebo dokonce ostrá zatáčka a všechno se zvrtne. A cesta je najednou mnohem složitější nebo delší, než jsme čekali. Ale důležité je i to, kdo si k nám na cestě přisedne. Protože i v přeplněné tramvaji se můžeme cítit sami. Někdy je to zkrátka cesta příjemná, jindy bychom nejraději vystoupili a utekli někam daleko. A podobně je to s duševním zdravím,“ vyjádřila Udženija poslání tramvaje, která má svými nápisy všem Pražanům, kteří se v ní povezou, sdělit, že pomoc je na dosah.

Jak nevyhořet? Umět říct „ne“ je základ duševní hygieny, radí psycholožka

„Že nikdo na to nebude sám a nemusí být sám, že opravdu v Praze máme ucelenou síť péče o duševní zdraví, garantovanou přes naši aplikaci Záchranka, kdy v každý moment, kdokoliv je v nějaké tísni, trápí ho úzkost nebo si prostě potřebuje jenom popovídat, se má na území Prahy kam obrátit,“ ujistila náměstkyně.

Dodala, že se také už nikdy nestane, aby někdo v krizi volal v Praze pro pomoc a dostal termín objednání až za měsíc či později.

Všichni cestující, včetně třídy 3.D ze ZŠ Angel, kteří se včera tramvají svezli, dostali seznam celé sítě pomoci, stejně jako Kateřina s Helenou. Neodmítl nikdo, byť ho netrápilo nic.

„Může se to hodit, člověk nikdy neví,“ usoudil senior, který si kontakty sdílené v rámci kampaně Pomoc pro duši na stejnojmenné webové stránce prý vyvěsí na lednici.

Mladým chybí mentální odolnost, přehnaně je ochraňujeme, říká lektorka

Tramvaj se odpoledne zařadila do běžného provozu. Pražané ji v ulicích metropole budou potkávat pravděpodobně po dobu následujících sedmi týdnů. Informace o tom, na kterých linkách a trasách bude nasazena, jsou dostupné na webu. Projekt připravil pražský magistrát ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha.

Autor: