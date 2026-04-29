Ostré hrany, nepovolené úpravy. Kontroly odhalily alarmující stav aut, co vozí turisty

  11:30,  aktualizováno  11:30
Čtyři pětiny aut, co po Praze vozí turisty, má nějakou vážnou technickou závadu. Odhalila to nedávná magistrátní kontrola. Nedostatky nejenže ovlivňují vlastnosti vozidel, ale ohrožují bezpečnost cestujících i chodců.
Dalších 5 fotografií v galerii

Auta parkují často i tam, kde nemají.

Speciální kontrola se uskutečnila v polovině dubna na několika místech centra Prahy současně, informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Týmy složené z řad kontrolorů odboru dopravy, policistů z Krajského ředitelství Policie ČR a Dopravního inspektorátu OŘ Praha I a specializované skupiny TAXI Městské policie hl. m. Prahy nebo inspektorů mobilních hlídek Inspekce silniční dopravy (INSID) byly nasazeny operativně tak, aby se minimalizovala možnost úniku informací o probíhajícím dohledu.

Za pseudoveterány jsou označována vozidla, která na první pohled připomínají historické automobily, často například vozy Alfa Romeo nebo Mercedes z 20. a 30. let minulého století.

Ve skutečnosti však jde o novodobé napodobeniny postavené na moderních podvozcích, které však často nesplňují bezpečnostní standardy pro provoz na pozemních komunikacích.

Kontroloři během akce prověřili celkem 31 vozidel, z nichž 25 mělo technickou závadu. Ve všech případech šlo o vážné nedostatky ovlivňující provozní vlastnosti vozidel a bezpečnost chodců, cestujících i dalších účastníků silničního provozu.

Těmto autům byla proto omezena technická způsobilost na 30 dní s povinností závady odstranit a podstoupit novou technickou kontrolu.

Pseudohistorická auta se registrují jako rolby, kontrolou prošla pouhá tři

Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily závady na osvětlovacích zařízeních, elektrickém systému, nehomologované díly nebo nepovolené úpravy.

Kontroloři zaznamenali také výčnělky a ostré hrany na karoserii, blatnících či zrcátkách nebo korozi nosných částí. Deset řidičů bylo za zjištěné nedostatky řešeno příkazem na místě a čtyři případy byly předány do správního řízení.

Kontrola se zaměřila i na dodržování pravidel taxislužby. Většina vozidel sice měla evidenční nálepku a řidiči příslušná oprávnění, přesto byly zjištěny nedostatky, například v oblasti smluvních vztahů mezi dopravcem a zákazníkem. V této souvislosti bylo šest řidičů řešeno příkazem na místě a devět případů bude řešit přestupkové řízení.

Magistrát plánuje v obdobných kontrolách pokračovat i v následujících měsících, a to zejména s ohledem na začínající turistickou sezónu.

Autor: