Teploty rostou a blíží se čas, kdy si spousta cestujících bude stěžovat, že je ve vozech MHD nedýchatelno.
„Letní sezona budiž zahájena. Naše samozvaná meteorologická komise rozhodla, že dnes je ten pravý den pro zapnutí funkce vloček na odjezdových panelech, které avizují příjezd vozidla s klimatizací,“ avizují proto od čtvrtka 30. dubna digitální panely na zastávkách.
Lidé si tak mohou počkat na spoj, který jim v tomto směru bude lépe vyhovovat.
Klimatizací je v pražské MHD vybaveno více než 60 procent autobusů. Trolejbusy jsou klimatizované všechny.
A tramvaje? Ty klimatizované jsou rozeznatelné z dálky. Jako jediné mají žlutou čelní masku. Celkem jich je ve flotile dopravního podniku 127.
Pořízená nová vozidla jsou pak vybavena klimatizací vždy.
„V souladu se schválenými standardy kvality PID by měla být klimatizace zapnuta při venkovních teplotách od 22 °C výše. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel,“ dodává dopravní podnik na svých stránkách.
Řidič samozřejmě může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě.