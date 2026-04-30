Těžký terén a hodiny práce navíc. Podívejte na nové video přesunu lanovky na Petřín

  19:10,  aktualizováno  19:10
Když pražský dopravní podnik před týdnem úspěšně usazoval na dráhu dva nové vozy petřínské lanovky, šlo o náročnou technickou operaci v úzkých cestách kopce. Akci doprovázely nízké teploty, tma a složité manévrování těžké techniky. DPP prezentovala své unikátní, dosud nezveřejněné záběry z této celonoční logistické výzvy.

Složitý manévr začal krátce po půlnoci, kdy těžká technika musela nacouvat po úzkých cestách do petřínského kopce ke křížení u Abtovy výhybny. Samotná instalace první z kabin na koleje se protáhla o několik hodin oproti původnímu plánu. Více než třináctitunový kolos dosedl na dráhu až v devět hodin ráno.

Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo usazení k Nebozízku. (22. dubna 2026)
Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo usazení k Nebozízku. (22. dubna 2026)
Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo usazení k Nebozízku. (22. dubna 2026)
Transport prvního z vozů nové petřínské lanovky ulicemi Starého Města na místo usazení k Nebozízku. (22. dubna 2026)
„Dostat sem stroje nebyla jednoduchá věc. Kamion s návěsem sem musel po úzkých cestách v noci nacouvat,“ popsal pro iDNES.cz minulou středu mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Aktuálně na trati probíhají servisní a ověřovací jízdy. Dopravní podnik zdůraznil, že se zatím nejedná o oficiální zkušební jízdy v rámci homologace. Tyto úvodní testy slouží výhradně technikům výrobce k doladění softwaru, kamerových systémů a čidel, aby celý řídicí systém fungoval bezchybně.

Ostré zkušební jízdy bez cestujících by podle Dopravního podniku měly zřejmě začít v druhé polovině května. Během nich musí vozy najezdit stanovený časový rámec s různou zátěží. Dvě třetiny testů se odehrají s prázdnými kabinami, zbývající část pak se simulovaným zatížením odpovídajícím plné kapacitě vozidel.

Pojmou přes stovku cestujících

Nové vozy s proskleným stropem pojmou 120 cestujících, což je o dvacet více než u předchozí generace. Výroba kabin vyšla na 137,7 milionu korun. Dalších 134 milionů investovala Praha do nezbytné rekonstrukce trati a zpevnění svahu, který v roce 2024 poškodily přívalové deště.

