Čtyři zranění po čelní srážce aut u Mělníka, jednoho transportoval vrtulník

  17:38,  aktualizováno  17:38
U obce Malý Újezd na Mělnicku se ve středu odpoledne čelně srazila dvě osobní auta. Při nehodě se zranili čtyři lidé, jednoho z nich s těžkým poraněním převezl vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Silnice byla kvůli zásahu záchranných složek zhruba dvě hodiny uzavřená.
U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
Dalších 8 fotografií v galerii

U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6. května 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podle informací policie přejelo jedno z vozidel do protisměru. „Zatím vyplývá, že vozidlo Dacia přejelo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucím vozidlem Seat,“ uvedl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Dechová zkouška na alkohol u jednoho z řidičů vyšla negativně. U druhého ji kvůli jeho zdravotnímu stavu nebylo možné provést na místě. „Jedná se o řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice. Odběr krve se provede v nemocnici,“ doplnil Truxa.

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Záchranáři ošetřili celkem čtyři zraněné. „Dva pacienty s lehčími zraněními jsme převezli na chirurgii do nemocnice v Mělníku. Další dva skončili ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, jeden se středně těžkým a jeden s těžkým zraněním. Oba jsou nyní na traumatologii,“ uvedl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: