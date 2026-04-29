Policie zveřejnila kamerové záznamy incidentu, který se stal 20. dubna odpoledne.
Podle záznamu autobus linky 213 stál v zastávce za jiným autobusem. Muž prochází podél prvního autobusu směrem k tomuto, ten ale ze zastávky vyjíždí. Muž v tu chvíli zvedne ruku jako znamení, že by rád ještě nastoupil.
Jiná kamera ukazuje, že autobus po chvíli ještě zastaví a zařadí se do pruhu vedle autobusu před ním. Muž zkouší štěstí ještě jednou. Když se do vozu nedostane zadními dveřmi, zkouší to u předních. Řidiči se gesty zřejmě snaží vysvětlit, že by ještě stihl nastoupit. Když neuspěje, odchází.
„A zřejmě ze vzteku udeřil pěstí do skleněné výplně předních dveří. Tím ji rozbil a způsobil škodu přes 20 tisíc korun,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.
Věc policie prověřuje pro trestný čin poškození cizí věci, za což hrozí až rok vězení.