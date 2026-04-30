Lanovka na Petřín se při testech částečně odhalila, skrývá už jen to nejdůležitější

  11:30,  aktualizováno  11:30
Nové vozy lanovky na Petřín už jsou v zápřahu na zrekonstruované trati. Týden po jejich usazení na koleje absolvují servisní a ověřovací jízdy vozů, které slouží k odladění celého systému. Kabiny se už také částečně odhalily, neboť ještě při jejich instalaci je kompletně zakrývala bílá plachta.

„Servisní/ověřovací jízdy slouží k odladění nastavení a funkčnosti celého řídícího a dopravního systému od kamer, přes čidla až po samotný software,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Upřesnil, že těchto jízd lze provést tolik, kolik potřebují technici k doladění celého systému.

Na Petříně probíhají servisní a ověřovací jízdy nových vozů lanovky
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové modely, které navrhla designérka Anna Marešová a byly vyrobeny ve Švýcarsku. Vozy jsou instalovány pomocí jeřábů a zatím zůstávají zabalené v ochranné plachtě. (22. dubna 2026)
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové modely, které navrhla designérka Anna Marešová a byly vyrobeny ve Švýcarsku. Vozy jsou instalovány pomocí jeřábů a zatím zůstávají zabalené v ochranné plachtě. (22. dubna 2026)
Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové modely, které navrhla designérka Anna Marešová a byly vyrobeny ve Švýcarsku. Vozy jsou instalovány pomocí jeřábů a zatím zůstávají zabalené v ochranné plachtě. (22. dubna 2026)
Nové vozy lanovky designérky Anny Marešové sedí na kolejích zrekonstruované trati od minulého úterý. Byly vyrobeny ve Švýcarsku a při celém procesu nasazování na dráhu byly stále ještě zabalené v bílé plachtě.

Přestože technici vozy kompletně odhalí až později, fanoušci už mohou částečně jejich krásu obdivovat. Právě v rámci těchto servisních jízd sundali plachtu alespoň z podélných stran. Zakrytá zůstávají už jen čela.

„Doufám, že je jejich design nadčasový a že i po čtyřiceti letech lidé budou mít tu lanovku rádi,“ řekla designérka Anna Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz. Lanovky budou při křížení u Nebozízku na sebe mrkat

„Viděla jsem je ve fabrice. Byly krásný, ale teď se na ně těším ještě víc, protože v prostředí toho Petřína budou ještě o dost hezčí. Je hezké je vidět naživo, ale připadají mi hodně maličký,“ usmívala se jejich autorka.

Stávající servisní jízdy se nezapočítávají do předepsaného nájezdu zkušebních jízd v rámci homologace vozidel. V rámci zkušebních jízd pak vozy musí najezdit za stanovených podmínek předepsaný počet hodin.

Zkušební jízdy bez cestujících a bez zátěže začnou nejspíš ve druhé polovině května. Poté přijde na řadu testování se zatížením plné naplněnosti asi 7,5 tuny.

Následuje řízení s úřady a zkušební provoz. S cestujícími lanovka poprvé vyjede pravděpodobně v září.

