Vybetonované kolejiště a rychlejší jízda. Tramvaje se vracejí do Skvrňan

  13:24,  aktualizováno  13:24
Po půlroční rekonstrukci kolejiště od sadů Pětatřicátníků ke křižovatce s Tylovou a Domažlickou ulicí v Plzni začnou od pátku 1. května zase jezdit tramvaje až do Skvrňan. V nově opraveném kilometrovém úseku se už nebudou ploužit rychlostí 20 nebo 30 kilometrů v hodině, protože původní stav kolejiště rychlejší jízdu neumožňoval, ale pojedou i padesátkou.

„Součástí rekonstrukce za 165 milionů korun byly i práce na trakčním vedení, kabelových rozvodech, kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, ale i na nástupních ostrůvcích, navazujících komunikacích a několika křižovatkách,“ vypočítala mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Na první pohled výraznou změnou je vybetonování kolejiště mezi sady Pětatřicátníků a Novým divadlem tak, aby po kolejích mohli záchranáři objíždět věčně ucpaný hlavní silniční tah. Stanice hasičů je jen pár desítek metrů odsud, v Jízdecké ulici naproti divadlu.

Šéfová magistrátního odboru investic Taťána Kicová potvrdila, že s možností průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému v této části kolejiště se počítalo už při přípravě projektu. I když jde o úsek dlouhý přibližně 170 metrů, hasičům může ušetřit drahocenný čas.

„Pokud bude kolejiště pojízdné i pro naši techniku, je to pro stanici Plzeň-střed významná pomoc při výjezdech směrem na Lochotín a Bory. Úsek od stanice do sadů Pětatřicátníků je zásadní, když se v něm nebudeme muset probojovávat mezi auty,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Při rekonstrukci kolejiště stavbaři prodloužili i tramvajovou zastávku mezi sady Pětatřicátníků a Novým divadlem. Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN) řekl, že když je teď vybetonované kolejiště, budou do něj zajíždět i autobusy, když budou nahrazovat tramvaje.

Firmy dokončují rekonstrukci tramvajových kolejí v Přemyslově ulici a na Palackého náměstí před spuštěním 1. května. V úseku od křižovatky u Hlavní pošty po OC Plaza jsou nově koleje vyplněny betonem a asfaltem, aby mohli projíždět i vozy IZS. (28. dubna 2026)
„Při výlukách máme omezené možnosti otáčení autobusů v centru města. Proto bylo naším cílem umožnit stejný způsob otáčení jako u tramvají, tedy přes Palackého ulici. Úprava polohy a délky nástupiště souvisí jak s možností najíždění autobusů, tak i s tím, že při mimořádnostech a výlukách tady běžně otáčíme více linek,“ řekl Tolar.

Současná změna umožní nastupování a vystupování cestujících do více tramvají současně. Když tu navíc budou lidé přestupovat při výlukách mezi tramvajemi a autobusy ve směru do Skvrňan, cestující už nebudou muset přebíhat na dočasnou autobusovou zastávku u protějšího chodníku, ale zůstanou na tramvajové zastávce a v ní nastoupí do autobusu.

Na podzim město plánuje, že zrekonstruovanou trať mezi Plazou a křižovatkou s Tylovou a Domažlickou ulicí nechá ozelenit. Zahradníci mají prostor osázet i sucho zvládajícími rozchodníky stejně, jako je to v Bolevci.

